Racing Point devient l’équipe Aston Martin de Formule 1 en 2021

Date publiée: 31 janvier 2020

Racing Point sera connu sous le nom de l’équipe de Formule 1 Aston Martin à partir de 2021, Lawrence Stroll ayant acquis une participation de 16,7% dans le constructeur automobile britannique.

La confirmation que l’offre d’investissement de Stroll dans la marque de voitures de luxe en difficulté est venue vendredi matin via la Bourse de Londres à la suite d’une réunion du conseil d’administration d’Aston Martin jeudi soir.

On pense que la participation de 16,7% a été acquise par Stroll pour 182 millions de livres sterling.

“Aston Martin Lagonda a conclu une feuille de route juridiquement contraignante en vertu de laquelle l’équipe Racing Point F1 deviendra l’équipe de travail Aston Martin F1 à partir de la saison 2021”, indique un communiqué.

“Cet accord est d’une durée initiale de 10 ans et Aston Martin Lagonda recevra un intérêt économique dans l’équipe.”

L’accord prévoit également le parrainage d’Aston Martin pour une période initiale de quatre ans à compter de 2021.

Aston Martin est actuellement le sponsor titre de Red Bull et l’équipe de Milton Keynes a confirmé que le partenariat se conclura à la fin de la campagne 2020.

«Nous remercions Aston Martin pour son soutien au cours des quatre dernières années, au cours desquelles nous avons réalisé 12 victoires, 50 podiums et six pole positions ensemble», a déclaré un communiqué de Red Bull.

“Nous souhaitons aux employés et actionnaires d’Aston Martin tout le meilleur pour l’avenir et notre objectif reste de travailler ensemble tout au long de la saison 2020 et de mettre un terme à notre partenariat.”

