Racing Point dévoile une nouvelle livrée RP20 tout rose

Date publiée: 17 février 2020

Le dernier spectacle de lancement officiel est dans les livres après que Racing Point a révélé sa nouvelle livrée RP20 lors d’un événement spécial qui s’est tenu à Mondsee, en Autriche.

Racing Point a choisi la ville natale de leurs principaux sponsors, BWT, comme emplacement de leur dernier lancement avant que l’équipe ne soit rebaptisée Aston Martin avant la campagne 2021.

Une image divulguée du RP20 est apparue sur les réseaux sociaux au cours du week-end et cette image s’est avérée être la vraie affaire. Ce sont les panthères roses maintenant les plus roses après le retrait du bleu SportPesa. Les bookmakers ne sont plus les sponsors en titre de l’équipe après une saison en partenariat.

Avec SportPesa disparu, BWT est désormais le nouveau sponsor du titre avec le nom officiel de l’équipe «BWT Racing Point Formula 1».

“Cette année, nous voulons être une force forte”, a déclaré Otmar Szafnauer lors du lancement,

«Nous voulons être plus proches des trois premiers et du haut du milieu de terrain. Le milieu de terrain est plus fort que jamais, mais je suis convaincu que nous pouvons atteindre nos objectifs.

«Nous avons eu l’horaire d’hiver le plus chargé que nous ayons jamais eu. Il n’y a plus de pause. La Formule 1 est toute l’année. “

Le lancement de Racing Point conclut un lundi très chargé alors que Williams, qui a également lancé, ainsi que Haas et Renault se sont tous rendus sur la piste pour la première fois cette année sur le Circuit de Catalunya pour terminer leurs premiers tours de piste.

La prochaine étape du calendrier de la Formule 1 est les tests de pré-saison, qui débuteront le mercredi 19 février à 08h00 GMT.

Plus à venir…

