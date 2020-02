Racing Point explique la sortie du sponsor de SportPesa

Date publiée: 17 février 2020

Le directeur de l’équipe de Racing Point, Otmar Szafnauer, a déclaré que les anciens sponsors du titre, SportPesa, étaient partis en raison de «quelques difficultés sur leur marché national».

Racing Point a conclu un accord pluriannuel avec SportPesa avant la saison 2019, le bookmaker devenant le sponsor principal de l’équipe.

Mais cet accord a été résilié après une seule saison, tandis que l’accord de sponsoring majeur de SportPesa avec l’équipe de Premier League Everton se terminera également à la fin de la campagne en cours.

Lundi, Racing Point a révélé un nouveau parrainage de titre avec un autre partenaire majeur de BWT lors de son lancement de la saison 2020 en Autriche.

Après la révélation de la livrée, Szafnauer a été interrogé sur la sortie de SportPesa.

“Ils ont eu quelques difficultés sur leur marché domestique”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Ils veulent toujours être impliqués mais peut-être à un niveau différent – mais pas en tant que sponsor titre.

«Nous leur parlons donc toujours et ce sont des amis de l’équipe et nous espérons que nous pourrons également les inclure parmi nos sponsors et partenaires.

«Mais, avant tout, BWT est un excellent nouveau sponsor en titre et la voiture a l’air fabuleuse. Un peu plus rose, gros BWT trois lettres sur l’aileron arrière, qui je pense fonctionne très bien.

“Le BWT est aussi une bonne histoire pour l’environnement, avec ce qu’il essaie de faire et c’est en ligne avec ce que la Formule 1 essaie de faire aussi.

«La Formule 1 envisage la durabilité – notamment en rendant une course, au départ, sans bouteille en plastique. Je BWT leur parle de les aider à faire cela et, espérons-le, à terme, rendre toutes les courses sans plastique.

“Mais nous devons faire un pas à la fois et nous espérons que BWT pourra aider non seulement notre équipe, mais l’ensemble de la Formule 1.”

Szafnauer a également révélé que ce nouveau parrainage de titre est également un accord «pluriannuel».

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.