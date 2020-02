Racing Point explique l’inspiration de leur Mercedes

Date publiée: 20 février 2020

Le directeur technique de Racing Point, Andrew Green, a donné le raisonnement derrière la décision de l’équipe d’imiter la philosophie de conception de Mercedes.

Le RP20 ressemble beaucoup à la Mercedes W10 de 2019, ce qui a provoqué des grognements d’équipes rivales et de nombreuses références à ce qui est maintenant connu sous le nom de «Mercedes rose».

S’adressant à des journalistes en Espagne, M. Green a déclaré que le RP20 était le résultat de la décision de Racing Point d’élaborer sa propre stratégie et d’adopter la perspective de Mercedes pour la dernière année de la réglementation actuelle.

“L’inspiration vient de la voiture la plus rapide de l’année dernière”, a déclaré Green à Autosport.

“C’est de là que vient notre inspiration. Ses [a question of] pourquoi pas nous?

“Nous sommes dans une position où nous utilisons leur [2019] boîte de vitesses, nous avons la même unité de puissance, et la boîte de vitesses est conçue pour la suspension pour aller avec une certaine philosophie aérodynamique.

«Nous avions une voiture qui courait au septième rang du championnat. Et nous avons une année de plus de ces réglementations, et le développement que nous observions avec la voiture à haut râteau ne allait tout simplement pas se produire, et cela valait la peine de prendre un risque.

«Et c’est un gros risque. Nous avons déchiré ce que nous faisions auparavant, un nouveau papier, par où allons-nous commencer?

«Eh bien, tu ne vas pas commencer à regarder la voiture la plus lente de la grille, n’est-ce pas? Vous allez commencer à regarder la voiture la plus rapide, et c’est là que nous avons commencé.

«Si ça marche, ça marche. Si ce n’est pas le cas, nous avons perdu un an, mais je ne pense pas que nous aurions perdu quoi que ce soit par rapport à ne pas le faire.

«L’inconvénient de ne pas le faire était beaucoup plus grand.

“Nous devions être convaincus que l’équipe avait la capacité de comprendre ce qu’elle faisait, et c’est le risque.

“Je pense que d’après les données que nous avons vues pendant tout le développement hivernal, notre [aero] l’équipe a fait un très bon travail pour essayer de comprendre comment tout cela s’articule et fonctionne.

«Nous y avons ajouté notre part, notre côté Racing Point. Jusqu’à présent, cela semble vraiment encourageant. »

