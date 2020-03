Racing Point maintient: RP20 est complètement légal

Date publiée: 2 mars 2020

Racing Point ne voit aucun intérêt à ce que ses rivaux se plaignent de sa Mercedes rose, car Andy Green dit qu’elle est «complètement légale».

Racing Point a été la surprise de la pré-saison 2020, même si, comme l’a dit le chef de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, il ne faut pas être surpris étant donné la «forme de la voiture».

Le nouveau RP20 de l’équipe est très basé sur le look de la Mercedes F1, arborant les mêmes sidepods, airbox, aile avant et aile arrière.

Elle a été surnommée la «Mercedes rose».

Mais tout le monde n’est pas satisfait des informations faisant état de Renault et peut-être aussi que McLaren pourrait protester contre la conception imitatrice du GP d’Australie d’ouverture de saison.

Green, le directeur technique de Racing Point, n’est pas du tout inquiet car il dit que la voiture est 100% légale.

“Je ne sais pas de quoi ils ont à se plaindre”, a-t-il déclaré à Crash.net.

«Ce que nous avons fait est tout à fait légal, ce que nous avons fait, c’est courir avec les règles qui sont écrites. C’est l’idée du jeu, on vous donne un ensemble de règles et vous allez aussi vite que vous le pouvez.

“C’est ce que nous faisons. Si d’autres équipes n’ont pas emprunté le chemin que nous avons emprunté pour des raisons qui nous sont inconnues, alors c’est leur décision. Ils ont eu la même opportunité de faire exactement ce que nous avons fait, mais ils ont choisi de ne pas le faire, pour des raisons que je ne connais pas.

“C’est quelque chose que nous voulons faire depuis très longtemps et nous n’avons pas le budget nécessaire”, a-t-il ajouté. «C’était la chose naturelle pour nous, absolument à 100%.

«Cela m’encourage que les gens parlent de nous et que les gens se plaignent de nous. C’est une bonne indication pour moi que nous faisons quelque chose de vraiment bien, donc je suis heureux.

“Si nous étions au bas du peloton, personne ne mentionnerait même ce que nous avons fait.”

Green estime que les rivaux du milieu de terrain de Racing Point se plaignent parce qu’ils ont laissé tomber le ballon eux-mêmes.

“Je pense [the criticism] revient au fait que certaines équipes n’ont pas fait un aussi bon travail qu’elles auraient dû le faire », a-t-il ajouté.

«Nous sommes une équipe qui a terminé quatrième deux ans au trot avec quasiment pas d’argent du tout, nous étions au jour le jour et nous avons terminé quatrième du championnat. Nous avons battu des gens comme McLaren, nous pourrions le faire avec presque rien.

«Pour que les gens pensent à prendre une équipe comme ça et à y injecter de l’argent et des ressources et ça n’allait pas s’améliorer, je pense que c’est naïf. Je pense qu’ils ne sont tout simplement pas intervenus.

«Je pense que leur frustration est en grande partie tournée vers l’intérieur et que nous sommes probablement en train de devenir« infirmes, nous n’avons pas fait un très bon travail ». C’est de cette façon que je regarderais de l’extérieur. Je regarderais mon département d’aéro et je dirais «Allez les gars, à quelle terre jouez-vous?» »

