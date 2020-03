Racing Point ne va pas se détendre pendant la pause forcée

Date publiée: 27 mars 2020

Racing Point a soutenu la décision de la F1 de reporter la nouvelle réglementation d’un an, mais insiste sur le fait que cela ne signifie pas que l’équipe sera tranquille quand la F1 sera enfin sur la piste.

La saison de Formule 1 2020 a été retardée d’au moins trois mois, le Canada étant actuellement en retrait comme première course du championnat.

Cependant, les organisateurs de la course affirment qu’ils prendront une décision au cours des deux ou trois prochaines semaines sur la poursuite des plans pour la course du 14 juin.

Avec la saison en suspens et les équipes faisant face à des pertes financières massives, les chefs d’équipe ont convenu avec Liberty Media et la FIA de reporter d’un an les règlements de l’année prochaine.

Au lieu que les règles aérodynamiques de l’effet de sol entrent en jeu l’année prochaine, elles sont en suspens jusqu’en 2022 avec les équipes qui courront sur le châssis de cette année en 2021.

Le patron de l’équipe Racing Point, Otmar Szafnauer, dit que c’est le bon choix.

“Il s’agit d’une situation sans précédent – qui change de jour en jour”, a déclaré Szafnauer dans un communiqué de presse de l’équipe.

“Pour le moment, nous ne pouvons tout simplement pas dire avec certitude quand nous serons de retour à la normale. Il y a tellement de facteurs qui ne sont pas sous notre contrôle.

«Dans cet esprit, une autre décision prise entre les équipes et la FIA a été de retarder l’introduction du nouveau règlement jusqu’en 2022.

«Du point de vue logistique et des coûts, cela est tout à fait logique.

«Bien sûr, cela ne signifie pas que nous pouvons nous permettre de nous détendre quand nous retournons au travail.

«Lorsque nous reviendrons sur la bonne voie, nous devons être en mesure de rivaliser – quelles que soient les réglementations.

“Il reste encore beaucoup de travail à accomplir et nous serons prêts à y faire face le moment venu.”

Le patron de l’équipe a profité de l’occasion pour exhorter tout le monde dans le monde à écouter leurs gouvernements et à respecter toutes les restrictions mises en place, car plus vite que le monde surmonte la pandémie, plus vite elle reviendra à la normale.

“Au nom de tous les membres de l’équipe, je voudrais remercier nos fans pour leur soutien en cette période difficile”, a ajouté Szafnauer.

«Dès que cela sera possible en toute sécurité, nous reprendrons la course.

«Ma dernière pensée est de renforcer les conseils du gouvernement de rester à la maison et d’agir de manière responsable; plus nous suivons tous les directives, plus vite nous reprendrons la course.

“Il est important que nous restions tous unis en ces temps inhabituels et que nous restions en sécurité et en bonne santé.”

