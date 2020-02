Racing Point: nous avons pris un très, très gros risque avec la voiture

La nouvelle Formule 1 de Racing Point ressemble beaucoup à la Mercedes 2019 primée de Lewis Hamilton, peinte en rose, mais le directeur technique Andy Green dit que l’équipe a pris un gros risque avec.

Le RP20 représente un grand changement de philosophie de conception pour l’équipe basée à Silverstone, qui utilise des moteurs et des boîtes de vitesses Mercedes ainsi que la même soufflerie.

«Il partage une certaine ressemblance dans certains domaines. Beaucoup de voitures ressemblent à d’autres voitures », a déclaré Green aux journalistes lors des tests sur le Circuit de Catalunya jeudi, interrogés sur les similitudes.

«Il nous reste un an dans ce règlement. Je pense qu’il est temps d’essayer quelque chose de nouveau, de prendre un risque, et je pense que nous avons pris un très, très gros risque avec ce que nous avons fait avec la voiture. “

La Formule 1 devra faire face à de vastes changements de règles l’année prochaine, mais les voitures de cette saison sont une évolution de celles qui ont couru en 2019.

Mercedes, avec le champion à six reprises Hamilton, a remporté les six derniers titres de pilotes et constructeurs et repartira favoris en Australie le 15 mars.

Green a expliqué que Racing Point avait précédemment suivi une philosophie de conception plus proche des Red Bulls mais avait réalisé au milieu de l’année dernière que le développement de la voiture commençait à s’essouffler.

“Il ne faisait pas les gains que nous espérions”, a-t-il déclaré à propos du RP19. «Il était clair que si nous continuions sur la route que nous empruntions, nous allions finir au mieux là où nous avions terminé le championnat l’an dernier.

«Nous avons décidé de prendre un risque et ce risque était effectivement de déchirer ce que nous avons fait ces dernières années et de recommencer à zéro, et ce que nous avons pu voir que MGP (Mercedes Grand Prix) faisait.»

L’équipe, détenue par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, a terminé septième au classement général en 2019 avec le Mexicain Sergio Perez et le fils de Stroll, Lance.

Perez a été le meilleur du reste derrière les deux Mercedes en termes de vitesse lors de la journée d’ouverture sur le Circuit de Catalunya mercredi et le plus rapide de la séance du matin jeudi.

“Je ne pense pas que ce que nous avons fait soit particulièrement nouveau en ce qui concerne le concept d’une équipe et le faire nous-mêmes, qui a été prolifique en Formule Un depuis les premiers jours”, a ajouté Green.

Green a déclaré que la nouvelle voiture bénéficierait d’une mise à niveau pour l’Australie, mais après cela, l’équipe était susceptible de concentrer son attention sur le challenger 2021.

“L’une des choses que nous espérions, c’est que nous pourrions faire un pas en avant raisonnable et ne pas avoir à continuer de développer la voiture tout au long de la saison”, a-t-il déclaré.

