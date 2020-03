Racing Point: Qui de mieux copier que Mercedes?

Racing Point vise la quatrième place du Championnat du monde de Formule 1 et a copié un package gagnant pour les aider à atteindre leur objectif et peut-être même une visite occasionnelle sur le podium si la forme de pré-saison est quelque chose à passer.

Après une saison 2019 difficile, leurs pilotes Sergio Perez et Lance Stroll ont rarement fait un sourire en peinant au mauvais bout de la grille avec une première voiture de course gênante pour les nouveaux propriétaires, mais tout a changé lors des essais à Barcelone le mois dernier lorsque le les gars en rose ne pouvaient pas arrêter les grands sourires.

La Racing Point RP20 est sans aucun doute une voiture pratique et a été surnommée la “ Mercedes rose ” dès qu’elle a cassé la couverture avant les tests, une copie proche de la fibre de carbone de la Mercedes W10 2019, championne du monde de Lewis Hamilton, vainqueur du titre 2019, Lewis Hamilton.

Si certains rivaux du milieu de terrain ne sont pas satisfaits des similitudes, le patron de McLaren, Zak Brown, se réfère à l’équipe comme “Copy Point” tandis que d’autres préfèrent “Tracing Point”, alors Otmar Szafnauer, directeur de Racing Point, explique que c’est exactement comme ça.

“Nous respectons tous les règlements”, a-t-il déclaré à . alors que la voiture faisait ses preuves lors des essais avant le Grand Prix d’Australie de la semaine prochaine à Melbourne.

«Qui mieux copier que Mercedes? Nous avons pris des photos de leur voiture mais la conception et le développement nous appartenaient totalement. Nous avons quelque 125 personnes qui travaillent sur l’aéro », a expliqué Szafnauer.

Auparavant, Racing Point – ou Force India comme avant – copiait la philosophie de haut niveau de Red Bull. Mais avec un moteur, une boîte de vitesses et une suspension arrière Mercedes, cette route est devenue un conflit.

“Nous étions toujours compromis parce que nous allions faire fonctionner leur boîte de vitesses (Mercedes) et leurs contraintes à l’arrière quant à ce que vous pouviez faire avec la suspension arrière et une philosophie Red Bull aérodynamique”, a déclaré Szafnauer.

«Nous avons toujours voulu nous en éloigner, mais ce n’est que jusqu’à présent que nous avions l’abondance de ressources pour pouvoir le faire.»

Force India, détenue en copropriété par le baron des alcools indiens en difficulté financière Vijay Mallya, a terminé quatrième en 2016 et 2017 mais manquait tellement de liquidités qu’elle est entrée en fonction en 2018.

La renaissance du milliardaire canadien Lawrence Stroll, qui est maintenant également le président d’Aston Martin après avoir acheté le constructeur de voitures de sport et dont le fils Lance conduit pour l’équipe aux côtés du Mexicain Sergio Perez, a transformé la situation.

Racing Point deviendra Aston Martin l’année prochaine lorsque le sport est prêt pour une refonte majeure avec un plafond budgétaire et de nouvelles règles visant à uniformiser les règles du jeu. Ils construisent également une nouvelle usine.

En étant des «adeptes rapides», Racing Point estime qu’ils peuvent avoir une voiture suffisamment compétitive pour marquer des points solides tout au long de la saison tout en permettant un basculement précoce vers 2021.

“En ce moment, nous sommes 465 personnes et vers le milieu de l’année, nous allons être plus de 500. Les grandes équipes sont plus de 1 000”, a déclaré Szafnauer.

«C’est vraiment difficile avec la moitié des ressources humaines d’innover également. Donc, si… vous êtes limité par le nombre de personnes que vous avez, alors vous devez être un adepte rapide. Nous devons faire la fierté d’Aston Martin. Nous le savons », a-t-il ajouté.

“Nous avons donc un an pour embaucher. Je n’aime pas embaucher des gens juste pour embaucher des gens, nous devons embaucher les bonnes personnes qui nous permettent d’innover, d’être à l’avant de la grille. Ça prend du temps.”

Szafnauer a déclaré qu’il pourrait être finalement que 600 était la bonne taille, et non 900, “Ce n’est pas une contrainte budgétaire. C’est à quelle vitesse pouvez-vous embaucher les gens, de quoi avez-vous besoin pour être compétitif et mettre en place la structure… qui déterminera le nombre dont nous avons besoin. »

Le moment où le développement de la voiture 2020 s’achèvera et où toute l’attention sera concentrée sur les prochaines années sera crucial pour tous les concurrents.

“Plus nous sommes compétitifs, plus nous basculerons rapidement”, a déclaré Szafnauer. «Moins nous sommes compétitifs, plus nous devons rattraper notre retard cette année. Nous ne pouvons pas jeter cette année. Nous avons des attentes pour cette année. “

L’équipe devait également s’assurer que la construction de la nouvelle usine de Silverstone ne prouve pas une distraction.

“Je n’ai pas vu beaucoup de gens en F1 construire une nouvelle usine sans une baisse de performance. Nous espérons donc que nous serons les premiers », a déclaré Szafnauer.

.