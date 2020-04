Racing Point serait le «meilleur» avec un plafond de 100 millions de dollars

Date publiée: 30 avril 2020

Ayant trop souvent lutté pour trouver de l’argent, le patron de l’équipe Otmar Szafnauer pense que Racing Point excellerait avec un plafond de 100 millions de dollars.

Quatrième en 2016 et à nouveau en 2017 et sur le podium lors de quatre des six dernières saisons de F1, Racing Point – anciennement Force India – est l’équipe qui a souvent dépassé son poids.

C’est aussi une équipe qui l’a fait avec un budget restreint.

Cela a conduit à un changement de propriétaire à mi-chemin de la saison 2018 avec un consortium dirigé par Lawrence Stroll achetant l’équipe de Vijay Mallya.

Cette vente s’est accompagnée d’une injection de fonds bienvenue.

Le budget de l’équipe pour 2019 a été porté à 188 millions de dollars, en hausse par rapport aux 120 millions de dollars de l’année précédente.

Ce dernier, cependant, est plus conforme au prochain plafond budgétaire de la Formule 1.

Le sport introduira certainement un plafond de 150 millions de dollars en 2021, bien que certaines équipes souhaitent que cela tombe à 130 millions de dollars en 2022 tandis que d’autres – y compris la FIA – souhaitent 100 millions de dollars.

Szafnauer pense que Racing Point viendrait au premier plan si la casquette était coupée.

“Nous serions les meilleurs là-bas”, a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport. «Nous avons réussi à fournir de bons résultats avec ce montant pendant des années.

“Personne n’a autant de pratique que nous.”

Szafnauer reconnaît cependant que les plus grandes équipes du sport n’accepteront jamais un budget de 100 millions de dollars.

En fait, il pense que si cela est poussé, la F1 pourrait perdre un fabricant ou deux.

“Nous devons regarder des deux côtés”, a-t-il dit. «Avec 145 millions de dollars, vous pouvez faire un petit pas vers les petites équipes.

«Mais nous devons également prendre en considération les intérêts des grands acteurs. Si nous les punissons sévèrement, nous courons le risque de les perdre. »

Une équipe qui ne s’éloignera pas, cependant, est Ferrari.

Szafnauer a ajouté: «Ferrari restera toujours en F1. Ils n’ont rien d’autre.

«Je serais plus inquiet pour des équipes comme Mercedes. Si nous descendons à 100 millions et perdons une grande équipe pour cela, nous ne gagnerons rien. »

