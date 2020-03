Raikkonen: Ma famille est beaucoup plus importante que la course

Kimi Raikkonen n’aime pas les interviews, en fait, il n’aime pas les médias en général, donc quand il prend le temps de discuter, The Iceman l’appelle toujours comme il le voit, admettant dans une récente interview que la famille prime sur la Formule 1 et révélant que il saigne toujours rouge.

S’adressant à El Pais, on lui a demandé ce qui l’avait motivé – le plus vieux pilote de la grille – Kimi a répondu: «J’aime la course. Bien qu’il y ait bien plus que des courses en F1. Si je n’aimais pas les courses, je ne serais pas là. “

Son attitude sans BS le fait aimer des fans depuis deux décennies, et Kimi est conscient de sa popularité, “Évidemment, ça me fait plaisir qu’il y ait des followers qui m’aiment, il y a aussi ceux qui ne m’aiment pas. Mais j’essaie juste de faire les choses qui me rendent heureuse.

«Tant que vous faites des choses qui vous rendent heureux, en tant que personne, c’est tout ce qui compte. Si vous êtes heureux, cela vous aidera dans votre travail, que ce soit en conduisant une voiture ou quoi que ce soit. Cela vous aidera dans votre vie quotidienne. Si les gens aiment ça, tant mieux; s’ils ne l’aiment pas, eh bien [great] aussi. Chacun à sa façon.

«D’ailleurs, je ne fais jamais rien pour plaire à personne. Je fais ce que je fais en pensant à moi. Je n’ai jamais l’intention de faire la une des journaux. »

Bien que cela puisse être la dernière année de Raikkonen dans l’élite, ils ont dit la même chose de lui l’an dernier. Mais s’il devait démissionner, le puissant Finn aura un programme complet à la maison.

«La paternité change complètement vos horaires», a expliqué Kimi. «De plus, vous vous inquiétez beaucoup plus. Au final, ce sont de jeunes enfants, ils ont besoin de vous. Et il y a d’autres nouvelles choses qui sont soudainement plus importantes dans votre vie.

«Maintenant, ma famille est beaucoup plus importante que la course. Ils me manquent beaucoup quand je sors. C’est la partie la plus difficile, être loin de chez moi si longtemps. Parce qu’il y a beaucoup plus d’ennui en F1 qu’il n’y paraît.

«J’aime la paternité. Plus ils vieillissent, plus vous vous amusez. J’adore passer du temps avec eux, c’est très agréable de voir comment ils vieillissent. Pour moi, il est important d’essayer d’être à la maison aussi longtemps que possible et d’être impliqué dans leur enfance, de passer du temps avec eux, de jouer et de les aider. »

En piste, Kimi dirigera la campagne d’Alfa Romeo en 2020 pour une autre année, avec Antonio Gioviazzi dans la voiture sœur. L’équipe a passé six jours à tester le C39 à Barcelone le mois dernier.

Voici ce que leur pilote vétéran avait à dire: «Cela fonctionne mieux que l’année dernière et c’est bien. Bien que, pour l’instant, il soit impossible de prédire où nous serons cette année. Nous aurons une meilleure idée après les premières courses. La recherche d’améliorations pour la voiture est une histoire sans fin. “

Nous vivons à l’ère Mercedes de la F1, l’équipe invaincue au cours des six dernières années et qui cherche à en faire 14 titres en sept ans arrive la fin de la saison.

Raikkonen a parlé de leur domination: «Je ne pense pas qu’ils soient invincibles. Il est vrai que ces dernières saisons, ils ont été plus souvent en tête du championnat. Les réglementations ont changé et elles ont été plus cohérentes ces derniers temps et les plus rapides dans la plupart des cas.

“Il ne semble donc pas que nous allons les battre demain, mais gagner ne sera pas non plus un travail facile pour eux.”

Raikkonen reste le dernier pilote Ferrari à remporter le titre mondial de F1 quand il l’a fait à Red en 2007. Peu connaissent Maranello que lui, d’où sa perspicacité dans ce que Ferrari manquait de dire.

«Ils ont essentiellement besoin de plus de vitesse. Et soyez plus cohérent. Ce n’est qu’alors qu’ils pourront renverser la situation et se battre pour le championnat. Ils le méritent pour toute l’histoire qu’ils ont. Je leur souhaite le meilleur », a ajouté Kimi.

