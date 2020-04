Rapport: Formule 1 pour couvrir les coûts de Silverstone

La Formule 1 annulera les frais d’hébergement et paiera les frais pour que Silverstone accueille le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020, afin de garantir que la course puisse se dérouler sans l’assistance des fans.

Actuellement prévu pour accueillir la deuxième course de la saison le 19 juillet, le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, a récemment concédé que la pandémie de COVID-19 les avait rendus «incapables» d’organiser l’événement avec des spectateurs.

Cependant, avec la vente de billets la seule façon pour Silverstone de récupérer ses coûts de gestion du GP, The Guardian rapporte que les propriétaires de F1 Liberty Media sont intervenus avec un arrangement qui les verrait essentiellement “ louer ” le circuit à ses propriétaires, les British Racing Drivers ”. Club.

À distance de conduite de 7 des 10 équipes de F1, le Grand Prix de Grande-Bretagne est l’une des courses à la pièce maîtresse du plan de Liberty sauf la saison 2020, avec la conviction qu’ils utiliseront une partie des liquidités libérées lors de l’augmentation de liquidité de 1,5 milliard de dollars la semaine dernière. pour accueillir la course eux-mêmes.

De plus, la planification se poursuit pour que Silverstone – comme le Red Bull Ring autrichien avant lui – soit utilisé pour accueillir une deuxième course la semaine après la première. Si cela devait se produire, cela nécessiterait une pause d’une semaine après les deux courses à Spielberg les 5 et 12 juillet, déplaçant les courses britanniques au 26 juillet et au 2 août.

