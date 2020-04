Rapport: la Formule 1 envisage un système de jetons pour 2020/21

La Formule 1 pourrait voir le retour d’un système de jetons pour limiter le développement global des voitures pour les deux prochaines saisons, a-t-on appris.

Selon Autosport, le système – discuté par les équipes, Chase Carey et Ross Brawn de Liberty Media, et le président de la FIA Jean Todt lundi – verrait de nombreux éléments du développement de la voiture gelés, le reste obligeant les équipes à dépenser des jetons pour effectuer des mises à niveau.

La proposition, qui aurait «gagné le soutien» lors de la réunion, est une autre façon pour F1 de réduire les coûts au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours.

Si une telle mesure était adoptée, elle représenterait le retour et l’expansion du système utilisé pour limiter spécifiquement le développement du moteur au début de l’ère hybride-turbo V6. Dans ce cas, les fournisseurs d’unités de puissance avaient une limite de 32 jetons à dépenser pour le développement chaque année, mais le système s’est avéré extrêmement impopulaire et a été abandonné en 2017 afin de mieux permettre à Renault, Ferrari et Honda de rattraper le moteur Mercedes de qualité supérieure .

Cependant, avec moins de deux ans restant dans le cadre des règlements techniques actuels, la proposition aurait recueilli un soutien important lors de la réunion de lundi. L’absence de courses continuant de faire des ravages financiers, une telle mesure est un moyen d’atténuer les dures réalités auxquelles de nombreuses équipes sont confrontées.

