Rapport: Pirelli pourrait utiliser des pneus 2019 pour une troisième saison consécutive

Pirelli envisage d’utiliser les mêmes spécifications de pneus pour une troisième saison de Formule 1 consécutive en 2021, a-t-on appris.

Selon the-race.com, la pandémie de COVID-19 et la décision de la F1 de reporter ses réglementations de prochaine génération de 2021 à 2022 ont mis la société italienne dans une position difficile pour décider de la manière de procéder au développement des pneus.

Après avoir déplacé son attention des roues 13 pouces actuelles vers les roues 18 pouces désormais retardées au cours de la saison 2019, le patron de Pirelli, Mario Isola, a révélé que son équipe doit maintenant décider si elle doit redémarrer le développement des pneus pour les 13- roues pouces ou s’il peut utiliser la même mesure de butée utilisée en 2020 et conserver les pneus 2019 pour une saison supplémentaire.

«Nous devons comprendre l’augmentation des performances attendue au cours de cette période», a-t-il déclaré.

«Ce sera la première fois de notre histoire depuis que nous sommes de retour en F1, nous devons garder le même produit pendant trois ans. Il est donc important que nous ayons une estimation de l’augmentation des performances de la voiture.

“C’est quelque chose [for which] nous avons besoin du soutien des équipes. Lorsque nous aurons les simulations, nous pouvons faire des plans pour comprendre si nous pouvons continuer avec le produit actuel ou si nous devons mettre à niveau le produit actuel. »

Alors que les équipes ont déjà accepté de geler le développement sur certains domaines du châssis et de la suspension des voitures actuelles, des améliorations de l’aérodynamique sont toujours sur la table, et l’augmentation des vitesses et des charges qu’elles imposent aux pneus pourrait rendre préférable une mise à niveau du pneu .

Cependant, toute mise à niveau nécessiterait des tests, même dans une capacité limitée, ce qui signifie des coûts supplémentaires à un moment où la plupart des équipes ne peuvent pas se les permettre.

Même si les pneus étaient conservés tels quels, ils auraient probablement besoin d’une nouvelle augmentation des pressions minimales imposées par Pirelli au début de cette saison – une décision à laquelle le champion du conducteur Lewis Hamilton s’est opposé notamment.

