Rapport: Todt personnellement derrière le règlement FIA-Ferrari

Jean Todt, président de la FIA et ancien directeur de l’équipe de Ferrari, a admis qu’il avait personnellement pris la décision de régler le différend de l’organe directeur avec la Scuderia au sujet d’allégations selon lesquelles son moteur aurait régulièrement dépassé la limite de débit de carburant pendant la saison de Formule 1 2019.

Selon un rapport du Daily Mail, une lettre de la FIA aux sept équipes protestant contre le règlement a révélé que Todt – qui était un personnage clé de la haute direction de Ferrari de 1994 à 2009 – était finalement derrière la décision d’adopter une telle mesure au lieu de choisir de le poursuivre.

“Trois options étaient disponibles – clore l’affaire, porter l’affaire devant le Tribunal international ou conclure un règlement – et de telles décisions incombent au président de la FIA, conformément aux règles judiciaires et disciplinaires de la FIA”, indique la lettre.

«Le président a informé et consulté plusieurs autres officiels clés de la FIA ainsi que le PDG de la Formule 1 [Chase Carey] dans le but de dégager un consensus sur la meilleure façon de traiter le cas.

«Il (le président) a sollicité et reçu des recommandations des équipes techniques, juridiques et financières de la FIA et a également consulté un avocat externe expérimenté.»

Dans sa propre lettre, Carey a affirmé qu’il n’avait «aucune part» à l’enquête ni à son issue, mais a néanmoins soutenu la résolution de la FIA.

Sans surprise, les lettres de la FIA et de Carey n’ont pas fait grand chose pour apaiser les équipes rivales qui, au milieu des négociations contractuelles pour la saison 2021 et au-delà, se demandent pourquoi elles devraient renouer avec la FIA compte tenu de la gestion de cette situation.

