Rapport: Vettel refuse l’offre de renouvellement de Ferrari

Sebastian Vettel a rejeté la plus récente offre officielle de prolongation de contrat de Ferrari, selon des informations.

Selon La Gazetta dello Sport, la Scuderia a offert à Vettel une prolongation d’un an de 12 millions d’euros de son contrat actuel, qui devrait lui verser plus de 40 millions d’euros par an.

Le rapport indique que Vettel a rejeté les conditions dans l’espoir qu’il puisse obtenir au moins un contrat de deux ans, à son salaire annuel actuel.

S’étant engagé pour une prolongation de cinq ans avec son coéquipier Charles Leclerc à la fin de 2019, beaucoup a été fait du sort de Vettel avec l’équipe, les spéculations se concentrant sur sa perte du statut de “numéro un” et comment cela pourrait affecter ce que Ferrari est prêt à le payer.

De plus, la Scuderia disposerait d’une liste de trois remplaçants acceptables déjà alignés s’ils ne pouvaient pas parvenir à un accord avec l’Allemand, avec Daniel Ricciardo de Renault, Carlos Sainz de McLaren et Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo.

Néanmoins, Vettel a déclaré vendredi dernier qu’il y avait “de fortes chances” qu’il obtienne prochainement un nouvel accord, mais cela pourrait ne pas être le cas si les deux parties restaient si éloignées.

