Rapport: Wolff en tête demande à la FIA de divulguer le règlement de Ferrari

Les espoirs de la FIA de mettre fin à la controverse sur le débit de carburant de Ferrari en 2019 restent menacés, le patron de Mercedes, Toto Wolff, devant mener une manifestation contre la gestion de la situation.

Selon une histoire antérieure de motorsport-total.com, des équipes rivales de Formule 1 ont été aveuglées par un accord privé entre la FIA et Ferrari au sujet des allégations selon lesquelles elle avait renversé la limite de 100 kg / heure de débit de carburant pendant la saison 2019.

Maintenant, f1-insider.com rapporte que Wolff a envoyé une lettre à toutes les équipes non-Ferrari (c’est-à-dire pas Ferrari, Haas ou Alfa Romeo) leur demandant de s’associer pour faire pression sur la FIA pour faire connaître les détails de son règlement avec la Scuderia. .

Il reste à voir si les six autres équipes accepteraient une telle mesure, mais avec potentiellement des millions de dollars en prix à gagner, il semblerait dans leur intérêt de le faire.

En tout cas, cette question n’est clairement pas résolue comme le pensent la FIA et Ferrari, et pourrait encore durer encore un certain temps.

