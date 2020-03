Réactions de l’équipe après l’annulation du Grand Prix d’Australie F1 2020

L’annulation du Grand Prix de Formule 1 a marqué un début inattendu de la saison 2020. La propagation rapide du coronavirus a contraint les organisateurs, en collaboration avec la FIA et la F1, à prendre cette décision. Les équipes, dans un consensus général, ont approuvé la mesure.

Ce sont les réactions des équipes:

Alfa Romeo:

À la lumière des événements récents à Melbourne, avec la confirmation d’un cas de COVID-19 dans le paddock, Alfa Romeo Racing ORLEN salue la décision de la FIA, de la Formule 1 et de l’Australian Grand Prix Corporation d’annuler le Grand Prix d’Australie 2020 par circonstances de force majeure.

La santé et la sécurité du personnel de notre équipe, ainsi que celle de nos invités, de nos concurrents, du personnel de Formule 1 et des fans, est notre priorité absolue. Nous soutenons cette décision dans notre engagement à veiller à ce que nous fassions tout notre possible pour assurer la sécurité de chaque membre de notre équipe.

Ferrari:

L’équipe soutient pleinement la décision prise par la FIA et la Formule 1 en collaboration avec l’Australian Grand Prix Corporation d’annuler le Grand Prix d’Australie (du 13 au 15 mars) sur le circuit d’Albert Park à Melbourne.

La sécurité de tous les membres de l’équipe est notre priorité numéro un, d’autant plus que la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer rapidement.

Nous sommes désolés pour les fans qui étaient censés venir à Albert Park pour soutenir la course, avec tout leur enthousiasme habituel, ainsi que tous ceux qui l’auraient suivi de partout dans le monde.

Renault:

Le Renault DP World F1 Team reconnaît et soutient pleinement la décision de la F1 et de la FIA d’annuler le Grand Prix d’Australie 2020.

Nous sommes déçus de ne pas pouvoir rivaliser devant les fans australiens passionnés qui ont montré autant de soutien de notre équipe et de Daniel, mais la santé et la sécurité des membres de notre équipe et de la communauté F1 en général sont de la plus haute importance.

Nos pensées vont également à notre équipe partenaire, McLaren Racing, qui traite d’un cas confirmé de COVID-19.

Williams:

ROKiT Williams Racing approuve pleinement la décision prise par la FIA, la Formule 1 et l’Australian Grand Prix Corporation d’annuler le Grand Prix d’Australie FIA ​​de Formule 1 2020 ce week-end (du 13 au 15 mars).

Bien que la décision prise, après confirmation qu’un membre d’une autre équipe a été testé positif pour COVID-19, privera malheureusement les nombreux fans fidèles de Melbourne de la possibilité de regarder la course, la sécurité de chaque membre de l’équipe et des fans est absolument notre priorité.

Red Bull:

Suite à la confirmation de la Formule 1, de la FIA et de l’AGPC que le Grand Prix d’Australie a été annulé, et à la lumière des événements de force majeure que nous vivons concernant la pandémie de COVID-19, l’équipe se concentre désormais pour s’assurer que Tous les employés rentrent chez eux de la manière la plus sûre et la plus rapide possible. Et que toutes les précautions nécessaires sont prises conformément aux directives du gouvernement et de l’OMS.

Nous partageons la déception des fans de Formule 1, mais la sécurité des équipes, des fans, des médias et du personnel du circuit reste une priorité absolue. Nous attendons maintenant plus d’informations de la FIA sur l’état des prochaines courses.

Honda:

Nous sommes entièrement d’accord avec la décision d’annuler le Grand Prix d’Australie. Nous sommes tous venus ici pour courir, mais la situation du COVID-19 a changé de manière négative très rapidement. À partir du moment où une pandémie a été officiellement déclarée, cette annulation est devenue la seule voie à suivre.

La santé et la sécurité de toute notre équipe, de toute la communauté F1 et des fans sur la piste sont une priorité absolue. Nous sommes désolés pour les fans qui prévoyaient assister à cette première course de l’année. Espérons que le championnat pourra reprendre dès qu’il sera en sécurité.

Pirelli:

Pirelli reconnaît la décision prise par la Formule 1, la FIA et l’Australian Grand Prix Corporation d’annuler la course de ce week-end. En tant que partenaire du championnat, Pirelli comprend et approuve pleinement cette décision prise après les récents problèmes de santé qui ont affecté le monde.

Évidemment, nous sommes déçus par les fans de Formule 1 venus à Melbourne pour assister à la première course de la saison.

Mercedes:

L’équipe Mercedes-AMG Petronas F1 a envoyé aujourd’hui une lettre à la FIA et à la F1 demandant l’annulation du Grand Prix d’Australie 2020.

Nous partageons la déception des amateurs de sport que cette course ne puisse pas continuer comme prévu. Cependant, la santé physique et mentale et le bien-être des membres de notre équipe et de la communauté F1 sont notre priorité absolue.

À la lumière des événements de force majeure que nous vivons concernant la pandémie de coronavirus, nous ne pensons pas que la sécurité de nos employés puisse être garantie si nous continuons à participer à l’événement.

Nous sommes solidaires de l’aggravation de la situation en Europe, en particulier en Italie, et nous ne pensons pas non plus qu’il soit correct de participer à un événement auquel d’autres concurrents tels que McLaren ne peuvent pas le faire en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

Par conséquent, notre équipe commencera les préparatifs pour emballer sur le circuit ce matin.

Haas:

Haas F1 Team accepte la décision d’annuler le Grand Prix d’Australie 2020 et toutes les activités de Formule 1 prévues à Melbourne, comme annoncé dans la déclaration conjointe entre la Formule 1, la FIA et avec le soutien de l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC).

La sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées dans la tenue de l’événement sont primordiales, tout comme celles des milliers de fans qui auraient assisté au Grand Prix d’Australie et, bien que déçus de ne pas pouvoir participer ce week-end à Melbourne, et Partageant cette passion pour la Formule 1, Haas F1 Team accepte les mesures ultérieures prises par les parties prenantes à la lumière des circonstances de la situation mondiale de COVID-19.

AlphaTauri:

Comme tous les fans de sport automobile, nous sommes très déçus que le Grand Prix d’Australie n’ait pas lieu. Cependant, étant donné la situation croissante concernant le Coronavirus, qui est maintenant classé comme une pandémie, la décision d’annuler l’événement, prise par la FIA, la Formule 1 et l’Australian Grand Prix Corporation, est la bonne.

La santé et la sécurité de nos collaborateurs doivent être notre priorité absolue et, en tant qu’équipe basée en Italie, nous sommes également conscients de l’aggravation de la situation en Europe, qui inquiète l’ensemble de notre personnel.

La Formule 1 se remettra de cette situation, et nous comptons sur son organe directeur et le titulaire des droits commerciaux pour surveiller la situation et guider toutes les équipes de F1 de manière appropriée.

