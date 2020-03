Record Breakers: les plus jeunes pilotes de Formule 1

Cinq pilotes ont détenu le record d’être le plus jeune du sport à démarrer une course, mais comment ont-ils fait après l’avoir battu?

La logique suggérerait que si un conducteur est suffisamment talentueux pour avoir une chance si jeune, il continuera à profiter d’une carrière réussie, mais cela n’a pas toujours été le cas.

Et juste pour clarifier, nous parlons des cinq qui détenaient initialement ou ont battu le record du plus jeune pilote lorsqu’ils ont rejoint la grille, pas les cinq plus jeunes, d’où le manque de Lance Stroll et Lando Norris.

Troy Ruttman

Il était une fois, l’Indy 500 faisait partie du calendrier de la Formule 1, et de nombreux pilotes ne participeraient qu’à cette course et pas à d’autres. L’un de ces chauffeurs était l’Américain Troy Ruttman.

Ruttman n’avait que 22 ans quand il a commencé sa première dans la saison inaugurale du sport en 1950, devenant le plus jeune pilote à le faire. Il termine en P15 sur 33 pilotes.

Deux ans plus tard, il est revenu et est devenu le plus jeune vainqueur de la course emblématique, un record qu’il détient à ce jour mais, en termes de Formule 1, il a finalement été succédé par un Fernando Alonso lorsqu’il est devenu le plus jeune vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2003 .

Il a ensuite participé à six autres courses de F1, dont quatre Indy 500, mais a terminé une seule, une finition P10 au Grand Prix de France 1958.

Ricardo Rodriguez

11 ans plus tard, Ruttman a perdu son record face au pilote mexicain Ricardo Rodriguez. Frère cadet du vainqueur de la double course Pedro, Ricardo n’avait que 19 ans lorsqu’il a piloté le Grand Prix d’Italie de Ferrari en 1961, bien qu’il n’ait pas réussi à le terminer.

Il a été re-signé par l’équipe italienne pour la saison 1962 et a marqué des points dans quatre des cinq courses qu’il a menées, avec une arrivée P2 à Pau comme point culminant.

Cependant, il est décédé tragiquement dans un accident lors de la première journée de pratique pour son Grand Prix à domicile, conduisant pour Rob Walker alors que la Scuderia a choisi de ne pas entrer. À ce jour, il est le plus jeune à avoir piloté pour Ferrari dans ce sport.

Mike Thackwell

L’inclusion de Thackwell dans le livre des records est controversée. Bien qu’il ait commencé le Grand Prix du Canada 1980 à l’âge de 19 ans et cinq mois, la course a été signalée par un drapeau rouge et, avant le redémarrage, il a été chargé de donner sa voiture à un coéquipier qui s’était écrasé au départ. Pourtant, il l’a commencé, alors nous le comptons.

Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées pour lui dans le sport après cela. Il a participé à trois autres courses cette saison, mais n’a pas réussi à se qualifier pour deux et s’est retiré d’une autre. Aucune équipe n’a choisi de le signer pour l’année suivante.

Après quelques saisons réussies en Formule 2, les équipes de F1 ont commencé à montrer leur intérêt pour le ramener sur la grille en 1984.

Cependant, cet intérêt ne s’est traduit que par deux apparitions le week-end de course; il a pris sa retraite de l’un et n’a pas réussi à se qualifier dans l’autre.

Jaime Alguersuari

Le fait qu’Alguersuari ait juste 29 ans nous fait nous sentir vraiment, vraiment vieux. L’Espagnol venait à peine d’atteindre 19 ans lorsqu’il a piloté sa première course de F1, le Grand Prix de Hongrie 2009, remplaçant Sebastian Bourdais pour Toro Rosso. Bien qu’il n’ait terminé que deux des sept courses suivantes, il a été retenu pour la saison 2010.

Après une autre année médiocre, qui l’a vu terminer aux points seulement deux fois, il a connu plus de succès en 2011, marquant 26 points et terminant aussi haut que P7 en deux courses. Malgré cela, il est abandonné au profit de Daniel Ricciardo pour l’année suivante.

Sa vie après la F1 n’a pas été conventionnelle, c’est le moins qu’on puisse dire. Après une saison en Formule E, il s’est retiré du sport automobile en 2015 pour se concentrer sur sa carrière de DJ – attendez-le. Pas vraiment. Si vous êtes déjà en club en Espagne et que vous en rencontrez un qui s’appelle Squire, c’est bien lui.

Max Verstappen

Le pilote le plus connu et le plus performant de cette liste est en quelque sorte. Verstappen a battu le record de Squire quand il a conduit le Grand Prix d’Australie en 2015 à l’âge de 17 ans. Il a rapidement fait taire ceux qui prétendaient qu’il était trop jeune en marquant 49 points lors de sa première saison.

Les choses ne font que s’améliorer depuis. Après avoir été appelé à Red Bull en 2016, il a remporté sa première course là-bas pour devenir le plus jeune vainqueur de la course dans le sport et est monté sept fois sur la plus haute marche du podium.

S’il peut se mettre dans une voiture capable, il semble prêt à remporter un titre un jour. Même s’il ne parvient pas à devenir le plus jeune pilote à le faire, nous ne pouvons voir personne battre son record de plus jeune pilote pendant un certain temps. Je veux dire allez, 16 ans en F1? Sûrement pas…

