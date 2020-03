«Red Bull, AlphaTauri & Racing Point voulaient courir»

Date publiée: 13 mars 2020

Trois équipes étaient fermement convaincues que la Formule 1 devait continuer avec le GP d’Australie: Red Bull, AlphaTauri et Racing Point.

Jeudi, le paddock de Formule 1 a enregistré son premier test de coronavirus positif avec un membre de l’équipe McLaren tombé malade.

L’équipe s’est retirée du week-end australien, déclenchant une série de discussions et de votes qui auraient finalement conduit à l’annulation du grand prix deux heures avant que le FP1 ne soit mis au feu.

Alors que certains rapports affirment que le vote initial a été bloqué à 5: 5, Autosport rapporte que trois équipes – Red Bull, AlphaTauri et Racing Point – étaient catégoriques sur le fait qu’elles voulaient continuer le week-end de course.

Un membre senior de l’équipe a déclaré à la publication: “Nous sommes des coureurs et nous sommes ici pour courir.”

Leurs patrons respectifs ont estimé qu’à moins que les autorités ne disent que ce n’était pas sûr, ils voulaient aller de l’avant.

Red Bull a par la suite déclaré dans un communiqué que même si l’équipe est “déçue” de ne pas courir, la sécurité passe avant tout.

«Suite à la confirmation de la Formule 1, de la FIA et de l’AGPC que le Grand Prix d’Australie a été annulé, et à la lumière des événements de force majeure que nous vivons en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, l’équipe se concentre désormais sur la garantie que tout le personnel rentrez chez vous le plus rapidement et en toute sécurité et que toutes les précautions nécessaires sont prises conformément aux directives du gouvernement et de l’Organisation mondiale de la santé

«Nous partageons la déception des fans de Formule 1, mais la sécurité des équipes, des fans, des médias et du personnel du circuit reste une priorité absolue. Nous attendons maintenant de plus amples informations de la part de la FIA sur le statut des futures courses. »

Racing Point n’a pas encore commenté.

AlphaTauri a déclaré: «Comme tous les fans de course automobile, nous sommes très déçus que le Grand Prix d’Australie n’ait pas lieu. Cependant, étant donné l’escalade de la situation concernant le Coronavirus, qui est maintenant classé comme une pandémie, la décision d’annuler l’événement, prise par la FIA, la Formule 1 et l’Australian Grand Prix Corporation, est la bonne.

«La santé et la sécurité de nos employés doivent être notre principale priorité et, en tant qu’équipe basée en Italie, nous sommes également conscients de l’aggravation de la situation en Europe, qui inquiète tout notre personnel.

“La Formule 1 se remettra de cette situation, et nous comptons sur son organe directeur et le détenteur des droits commerciaux pour surveiller la situation et guider toutes les équipes de F1 en conséquence.”

