Red Bull complète le journal de la date de lancement de la saison 2020

Date publiée: 3 février 2020

Et puis il y en avait 10. Red Bull est la dernière équipe de la grille de Formule 1 2020 à confirmer sa date de lancement officielle – le 12 février.

Red Bull, qui entamera sa deuxième année avec le constructeur japonais de moteurs Honda, lancera le même jour que leurs anciens copains Renault et un jour après que Ferrari ait lancé les lancements.

Les détails officiels sont rares sur les plans de lancement de Red Bull RB16, l’équipe ne publiant qu’un court teaser sur leurs réseaux sociaux.

Le RB16, prêt à #ChargerOn 🤘 pic.twitter.com/6348XDHKau

– Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 3 février 2020

On pense cependant que Red Bull restera fidèle à la tradition et, comme Mercedes, utilisera Silverstone comme toile de fond pour le lancement de sa saison 2020.

Red Bull se lance généralement avec une livrée camo pour empêcher les regards indiscrets de regarder de plus près les détails les plus fins du châssis avant de révéler le schéma de couleurs rouge et jaune habituel.

Calendrier de lancement complet:

11 février: Ferrari

12 février: Renault, Red Bull

13 février: McLaren

14 février: Mercedes, AlphaTauri

17 février: Racing Point, Williams

19 février: Alfa Romeo, Haas

