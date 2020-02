Red Bull confirme un «changement de moteur par précaution»

Date publiée: 21 février 2020

Red Bull a confirmé que le temps perdu sur piste d’Alexander Albon jeudi était le résultat d’un changement de moteur «de précaution».

Albon a passé sa première journée dans le Red Bull RB16 sur le Circuit de Catalunya après avoir remplacé Max Verstappen pour le Jour 2.

Cependant, contrairement à la journée sans problème de son coéquipier, à l’exception de quelques tours, Albon a été contraint au garage pendant quelques heures alors que Red Bull a changé son moteur Honda.

Le directeur de l’ingénierie de course, Guillaume Rocquelin, a confirmé le changement, affirmant qu’il s’agissait d’une mesure de «précaution» après que Honda eut remarqué que quelque chose n’allait pas.

“Nous avons eu une autre journée très productive avec le RB16 et bien que nous n’ayons pas effectué autant de tours que mercredi, nous avons encore une fois passé tous les points de test de la liste”, a-t-il déclaré.

«Nous avons eu un petit problème juste avant le déjeuner lorsque les gars de Honda ont remarqué quelque chose dans les données et nous avons donc choisi d’effectuer un changement de moteur de précaution.

“Ils ont fait un contrôle approfondi et il n’y a aucun problème, donc le PU d’origine sera de retour dans la voiture vendredi.”

Albon a tout de même réussi à faire 134 tours, terminant quatrième le plus rapide de la journée.

Son meilleur temps, 1m17.912, lui a valu huit dixièmes de seconde de retardateur, Kimi Raikkonen.

Le pilote thaïlandais-britannique était heureux de reprendre le travail.

“C’était une bonne première journée avec le RB16”, a-t-il déclaré.

«Après la course de Max hier, nous avons poursuivi le travail aujourd’hui et essayé quelques choses qu’il a essayées. En ce qui concerne les commentaires, nous étions très similaires, ce qui est toujours positif.

«Nous avons perdu du temps au milieu de la journée en raison d’une enquête sur le bloc d’alimentation, mais à part cela, c’était assez fluide.

«Au cours de l’hiver, nous avons abordé certains des domaines où nous sentions que nous avions du mal et je me sentais tout de suite assez à l’aise dans la voiture.

“C’est toujours agréable de rentrer dans la voiture et on le ressent toujours le premier jour, mais c’était bien là-bas et la voiture se sent bien.”

Albon et Verstappen se partageront les tâches de conduite vendredi, dernier jour de l’épreuve de trois jours.

