Red Bull fait un pas de plus pour faire de Max un champion du monde

Date publiée: 3 mars 2020

Helmut Marko se sent plutôt optimiste avant la nouvelle saison et a déclaré que Red Bull était un «pas de plus vers notre objectif» de faire de Max Verstappen un champion.

Red Bull a réalisé un solide test de pré-saison, Verstappen terminant deuxième du classement général.

Le Néerlandais 1: 16.269 sur les pneus C4 lui a valu une demi-seconde de retard sur Valtteri Bottas 1: 15.732 sur les C5 les plus rapides.

De plus, la RB16 s’est révélée être une voiture fiable, couvrant 780 tours, tandis que Honda n’a eu qu’un petit problème au cours des six jours.

Marko est satisfait de la progression de la pré-saison pour Red Bull.

“La voiture fait ce que nous attendions et ce que nous espérions”, a-t-il déclaré.

«Nous commençons la saison avec un sentiment très positif.

«Nous nous sommes rapprochés de notre objectif de faire de Max Verstappen le plus jeune champion du monde.»

La confiance de Marko dans la capacité de son équipe est telle qu’il pense que Red Bull pourrait combattre Mercedes pour la victoire d’ouverture de la saison à Melbourne.

Il a ajouté: «Les tests sont trompeurs et les équipes cachent ce qu’elles font vraiment.

«Mais nous sommes certainement beaucoup mieux préparés que ces dernières années.

“Je pense que nous pouvons nous battre avec Mercedes pour la victoire en Australie.”

