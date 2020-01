Red Bull ne fixe pas de «buts spécifiques» pour Alexander Albon

Date publiée: 28 janvier 2020

Christian Horner refuse de fixer des «objectifs spécifiques» pour Alexander Albon, affirmant que son objectif principal est de continuer à apprendre et à s’améliorer.

La saison dernière, Albon a rejoint Red Bull Racing, remplaçant Pierre Gasly après les vacances d’été.

Ce fut une forte ascension vers une équipe de tête pour le coureur thaïlandais-britannique qui, neuf mois plus tôt, n’était même pas sur la photo de la Formule 1.

Comme tel, Horner dit qu’il ne mettra pas la pression sur Albon pour atteindre les objectifs fixés, Red Bull veut seulement qu’il s’améliore à chaque course.

Le chef d’équipe a insisté: «Il n’y a pas d’objectifs spécifiques [for 2020], il doit juste continuer son développement.

«Vous avez vu chaque course qu’il a faite avec nous, il va de mieux en mieux.

“Il n’a pas eu de chance au Brésil, mais je pense qu’il a très bien conduit – première année, deux [different] équipes plus la pression de venir ici et d’avoir Max Verstappen comme coéquipier.

«Il a très bien géré cela. Je pense qu’il a impressionné toute l’équipe avec son approche et son attitude, avec ses commentaires, avec son rythme qui continue de croître. “

L’année dernière, Albon était un appel tardif à la Formule 1, signé avec l’équipe Toro Rosso.

Telle était la dernière de l’heure que le pilote thaïlandais-britannique a parcouru ses tout premiers tours en Formule 1 lors des essais de pré-saison.

Albon, cependant, a relevé le défi.

Horner espère que la mise en place simple de la nouvelle campagne sera payante.

“C’est probablement la première fois depuis sa carrière en karting qu’il a ça”, a-t-il déclaré à Autosport.

“Il n’en bénéficiera que. Il a eu beaucoup d’adversité à gérer au cours de sa carrière.

“Vous voyez la composition des gens dans l’adversité et je pense qu’il a montré cette détermination, ce caractère, et je n’ai aucun doute qu’il bénéficiera de la stabilité maintenant.

“Et il partage bon nombre des mêmes vertus que Max a avec cette capacité à faire face à la pression, cette détermination.”

