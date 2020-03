Red Bull prêt à protester si Mercedes utilise le DAS

Date publiée: 10 mars 2020

Red Bull s’apprête à lancer une deuxième manifestation contre Mercedes s’ils utilisent leur système de direction à deux axes (DAS) lors de l’ouverture de la saison à Melbourne.

Mercedes a présenté le système innovant lors des tests de pré-saison avec l’intention de l’utiliser pendant la saison à venir – avant qu’il ne soit effectivement interdit par les nouveaux règlements techniques en 2021.

Bien que le secret soit sur le système DAS de Mercedes, ce qui n’est pas clair, c’est exactement quand ils envisagent de l’utiliser. Lorsque ce moment arrivera, il semblerait que Red Bull sera sur place pour protester officiellement contre le système afin que la FIA examine plus en détail et fournisse plus de précisions sur l’appareil.

“Pour nous, le système n’est pas conforme aux règles”, a déclaré Marko à F1-insider.com.

“Nous allons donc protester lorsque Mercedes utilisera le système à Melbourne.”

Cette manifestation interviendrait la même semaine où Red Bull a également soulevé un problème de légalité concernant les conduits de frein arrière de Mercedes. Cela a conduit la FIA à émettre une directive technique et contraint Mercedes à apporter des modifications de dernière minute à son W11.

Toujours selon F1-initiés, Renault pourrait être l’équipe pour lancer une protestation officielle sur la légalité du RP20 de Racing Point, qui a été surnommé «la Mercedes rose» pour son extrême ressemblance avec la Mercedes W10 de 2019.

