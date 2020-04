Red Bull prévoit de relancer la saga des moteurs Ferrari

Date publiée: 1 avril 2020

La Formule 1 est peut-être bloquée, mais lorsque le sport sera de nouveau opérationnel, Red Bull sera prêt avec plus de questions sur le moteur 2019 de Ferrari.

Avant que des problèmes plus immédiats et plus urgents n’affectent le monde, Red Bull était prêt à défier leurs deux principaux rivaux, Mercedes et Ferrari, sur quelques questions avant la nouvelle saison commençant en Australie.

Red Bull allait lancer une manifestation officielle auprès de la FIA une fois que Mercedes aurait utilisé son système de direction à deux axes pour la première fois pendant un week-end de course et continuerait de sonder l’instance dirigeante dans son enquête sur le moteur de Ferrari.

Le groupe motopropulseur de la Scuderia a été saisi pour un nouvel examen fin 2019, car des soupçons ont été émis quant à la légalité du moteur utilisé pendant la saison.

La FIA n’a rien fait pour éteindre les flammes entourant la question lorsqu’elle a annoncé publiquement qu’elle était parvenue à un “ accord privé ” avec Ferrari pour l’avenir, avec l’ancien patron de Ferrari devenu président de la FIA, Jean Todt, fortement impliqué dans le processus de la spéciale accord en cours.

Sans surprise, cela n’a pas particulièrement bien fonctionné avec les sept équipes de Formule 1 non motorisées par Ferrari et, bien que Mercedes ait convenu d’une trêve avec la Scuderia, Red Bull ne laissera pas tomber le problème.

«Au moment où [the Ferrari engine] est secondaire par rapport aux problèmes auxquels la F1 est confrontée », a déclaré Horner à BBC Sport.

«Nous voulons nous occuper de tout le reste et ensuite cela sera repris et traité à une date ultérieure.

«Nous avons posé quelques questions à la FIA.

«Ce que je dirais, c’est qu’un accord confidentiel concernant la conformité technique de la voiture d’un concurrent est évidemment quelque chose qui soulève des questions.

“Et je suis sûr qu’au moment pertinent, nous aurons une conversation avec Jean pour essayer de comprendre pourquoi et en quoi consiste cet accord.”

