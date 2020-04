Red Bull Ring est également prêt à accueillir plusieurs courses

Date publiée: 7 avril 2020

Le Dr Helmut Marko de Red Bull a déclaré que le Red Bull Ring, comme Silverstone, serait prêt à aider la Formule 1 en organisant plusieurs courses.

Les responsables de Silverstone ont avancé l’idée d’organiser plus d’une course, potentiellement sur un circuit inversé, pour donner aux patrons de la Formule 1 autant d’options que possible quand il s’agit, espérons-le, de préparer un calendrier de course pour plus tard dans l’année.

En tant que piste de course dédiée et spécialement conçue à cet effet, la flexibilité de Silverstone pourrait être un véritable atout dans les mois à venir et Marko affirme que le Red Bull Ring peut également jouer un rôle important et aider à cet égard.

“La possibilité existe, car nous avons une installation prête à l’emploi”, a déclaré Marko à motorsport-magazin.com.

«Si le cas se présente, nous pourrions organiser [multiple races]. C’est l’avantage du Red Bull Ring, c’est une installation toute prête qui peut être ouverte du jour au lendemain. »

«C’est une question de négociation avec Liberty, cela dépend aussi de son apparence dans le reste de l’Europe.

«Cela n’aidera pas si les restrictions de voyage dans le reste de l’Europe sont telles que personne ne peut entrer sans être mis en quarantaine.

“Vous devrez attendre et voir, nous ne sommes pas seuls au monde.”

Auto Motor und Sport pense que plusieurs courses en Autriche et en Grande-Bretagne pourraient bien être à l’ordre du jour, car elles rapportent que les courses canadiennes et françaises devraient être les prochains sites à reporter leurs événements.

