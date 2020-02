Red Bull s’apprête à soumissionner pour les droits TV F1 en Autriche à partir de 2021

Date publiée: 27 février 2020

Red Bull devrait affronter ORF dans une bataille pour revendiquer les droits de télévision de Formule 1 en Autriche à partir de 2021, selon des informations.

Le radiodiffuseur de service public, ORF, a actuellement un accord en place jusqu’à la fin de la saison 2020 pour un accord de 10 millions d’euros (10,8 millions de dollars) par an.

Mais, selon des informations diffusées dans leur pays d’origine, Red Bull se prépare à rivaliser avec ORF et à essayer de diffuser des émissions de Formule 1 sur sa chaîne gratuite Servus TV.

Servus TV diffuse déjà la série MotoGP en Autriche et en Allemagne, et a récemment attiré son plus haut public en Autriche avec 738 000 téléspectateurs lors de la diffusion de la défaite de Dominic Thiem à Novak Djokovic lors de la finale de l’Open d’Australie.

ORF comptait en moyenne 534 000 téléspectateurs lors de ses émissions en direct de Formule 1 en 2019, contre 515 000 en 2018, et prévoit de soumissionner à nouveau pour les droits à partir de 2021 et au-delà.

Le propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, a été timide et prudent lorsqu’il a été interrogé sur la perspective d’une offre de droits.

“Nous ne sommes pas un diffuseur sportif”, a récemment déclaré Mateschitz à Speed ​​Week.

«Nous devons réfléchir soigneusement à une telle option. Les droits F1 sont toujours intéressants pour un diffuseur, mais nous ne pouvons rien en dire pour le moment.

«Nous devons attendre et voir ce que l’ORF décide et ce que fait Sky. Cela dépend de la situation du marché, ça doit toujours être intéressant. »

