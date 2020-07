Red Bull se réserve le droit de faire appel après avoir perdu sa protestation contre le DAS de Mercedes · .

Red Bull al’intention de se réserver le droit de former un futur recours contre la décision des commissaires sportifs. Le système de direction à deux axes de Mercedes est légal.

Hier, les commissaires de la FIA ont rejeté la protestation de Red Bull contre l’appareil. . comprend que Red Bull ne fera pas appel de la décision immédiatement, mais se réservera le droit d’introduire de futurs recours.

Hier, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que la question devait être résolue avant le grand prix de demain, afin d’éviter des manifestations après la course qui mettraient le résultat en doute.

« Toutes les équipes sont à peu près conscientes que nous sommes dans une situation délicate avec la course », a-t-il déclaré. «C’est la première course.

« Je pense que d’un côté, il est juste de demander des éclaircissements, de l’autre, nous sommes conscients que nous ne voulons pas nous retrouver avec un grand débat dimanche soir. »

Horner: « En ce qui nous concerne, tout est fermé maintenant », a déclaré le directeur de l’équipe de Red Bull, Christian Horner, vendredi, afin de minimiser les risques que le résultat de la course soit mis en doute.

« Tout d’abord, nous voulions obtenir de la clarté », a-t-il déclaré à Sky. «Nous voulions protester au plus tôt ce week-end afin de ne pas interrompre avec le résultat. Donc, cela allait être légal ou illégal vendredi, ce qui donnerait alors à Mercedes la possibilité de rectifier cette situation.

«Donc, après l’avoir vu sur la voiture hier, nous avons choisi d’utiliser l’avenue d’une manifestation pour obtenir cette clarté. Nous en avons informé Mercedes avant de déposer la protestation.

«Fondamentalement, le système est très, très compliqué. Et il s’agit de savoir à quoi sert le volant. Les commissaires ont manifestement soutenu la décision de Nikolas Tombazis, le délégué technique là-bas, nous avons donc cette clarté maintenant. Nous savons donc qu’elle est légale et si nous en voulons une, nous devrons concevoir la nôtre et l’intégrer. »

Red Bull a protesté contre DAS au motif qu’ils considèrent qu’ils font partie de la suspension de la voiture plutôt que de la direction. « C’est un outil qui n’a évidemment rien à voir avec le pilotage de la voiture car ils ne l’utilisent qu’en ligne droite », a expliqué Horner.

Cependant, les commissaires ont statué en faveur de Mercedes, concluant que le DAS fait partie du système de direction du W11.

« C’est parfois l’ambiguïté que ces règlements créent », a déclaré Horner. «C’est quelque chose qui a été rangé pour l’année prochaine.

« Nous n’avons pas ressenti cela, les commentaires d’ingénierie que nous avons reçus n’étaient pas entièrement conformes aux règlements cette année, c’est pourquoi nous l’avons remis en question et avons obtenu cette clarté à la fin de l’année dernière. En ce qui nous concerne, tout est maintenant fermé. «

