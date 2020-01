Red Mist: Alonso est-il le plus grand pilote de course polyvalent de tous les temps?

Le double champion du monde de Formule 1 est-il en route vers une incroyable quadruple couronne de sport automobile et avec lui le plus grand pilote de course polyvalent de tous les temps?

La course de Dakar de Fernando Alonso lundi 13 n’a peut-être pas apporté au double champion du monde de Formule 1 et double vainqueur des 24 heures du Mans sa première victoire d’étape, mais sa montée en puissance dans la seconde moitié de la boucle de 455 km autour de l’oasis du désert d’Arabie. Wadi Al Dawasir a certainement fait de lui un futur vainqueur du Dakar.

Maintenant, Alonso n’a ni confirmé ni nié son intention de revenir à Dakar, mais si la performance de la journée dans son Toyota Hilux devait se passer, la première hypothèse pourrait très bien être le cas.

La recrue du Dakar, Fernando, languissait en septième place à 108 km ce matin avant une poussée à mi-parcours jusqu’à la quatrième 100 km plus tard, pour ensuite perdre cet élan dans le secteur suivant. Mais à partir de là, il était littéralement en feu et le seul homme à égaler le leader de la scène, Mattieu Serradori, observant le buggy Century Corvette à moteur français pour revendiquer une très solide seconde de la journée et cimenter un début généralement brillant dans la course épique.

Sa performance incite déjà les gens à remporter une victoire à Alonso-Dakar, qui, s’il devait le réaliser, pourrait bien le distinguer comme le pilote le plus performant de tous les temps, s’il ajoutait également le succès dans un autre de ses projets favoris à son curriculum vitae en pleine croissance. .

Il a déclaré après une journée mémorable dans le désert: «Je ne sais pas qui est venu derrière. De toute évidence, pour les gars devant, nous les avons battus. Aujourd’hui, nous avons eu une journée incroyable.

«Nous avons malheureusement eu une crevaison et nous y avons perdu un peu d’élan, mais sinon, la scène était presque parfaite et Marc était incroyable, vous savez – les dunes, la navigation…

“Même dans la dernière partie, nous avons vu que les gars devant nous étaient un peu perdus … Pour une raison quelconque, je me sens plus à l’aise dans les dunes”, a-t-il ajouté.

Alonso suivra ses débuts sur le Dakar qui ouvrent les yeux – peut-être même avec une victoire d’étape dans les quatre jours restants – avec sa troisième fissure à l’Indianapolis 500.

Maintenant, alors que la deuxième tentative de Fernando dans la briqueterie a échoué de façon embarrassante quand il n’a pas réussi à se qualifier l’année dernière, sa tentative de recrue en 2018 s’est déroulée à merveille – il a couru devant et s’est montré comme un candidat définitif pour une victoire de 500, qu’il devait atteindre, serait égal le regretté et grand Graham Hill dans la réalisation de la légendaire Triple Crown du sport automobile, ce qui signifie remporter les trois des 500, 24 Heures du Mans et du Grand Prix de Monaco d’Indianapolis,

Fernando a déjà réalisé deux des trois étapes de la Triple Couronne – Monaco en 2006 et 2007 et Le Mans au cours des deux dernières années. Bien sûr, Alonso égalera le père de Damon en remportant quelques championnats du monde de F1 en 2005 et 2006, tandis que Hill a remporté les titres de 1962 et 68.

Juan Pablo Montoya est le seul autre pilote actuellement actif capable de faire la Triple Couronne avec deux victoires en Indy 500 en 2000 et 2015 et le GP de Monaco en 2003, donc une victoire au Mans le verrait toujours dans le jeu, bien que peu probable avec une F1 titre mondial pour démarrer.

Le reste de la liste des deux tiers des prétendants à la Triple Couronne est également le plus impressionnant – Tazio Nuvolari, Maurice Trintignant, Mike Hawthorn, Phil Hill, AJ Foyt, Bruce McLaren, Jim Clark, Jochen Rindt, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi et Jacques Villeneuve est joli beaucoup de passionnés de sport automobile que la paire contemporaine Twin Crown serait certainement ravie de surpasser, mais d’abord, Montoya doit gagner au Mans et Alonso à Indy.

Alonso semble cependant maintenant en passe de réaliser quelque chose que personne n’a jamais fait – ajouter Dakar à une triple couronne plausible, y compris Indy dans une quadruple couronne Monaco-Le Mans-Indy-Dakar pour se démarquer clairement du reste.

C’est encore loin, mais à en juger par la performance de Fernando à la fois recrue à Indianapolis et jusqu’à présent sur le Dakar, une telle réussite n’est en aucun cas irréalisable.

Si jamais il réussissait, Alonso pourrait sans aucun doute prétendre être le plus grand pilote de tous les temps dans ce qui serait une réalisation vraiment remarquable.

