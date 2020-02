Red Mist: Binotto soutient ses garçons

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, parle de ses troupes avant les tests de pré-saison de Formule 1 à partir de Barcelone demain tout en restant timide sur les perspectives de la saison à venir en fonction de la jeunesse de son équipe.

S’entretenant avec le présentateur Fabio Fazio, où lui et son chauffeur Sebastian Vettel étaient invités dans l’émission de télévision italienne Che Tempo Che Fa, tandis que Charles Leclerc a rejoint via une liaison satellite de Monaco après que son vol a été annulé en raison de Storm Dennis, Binotto n’a fait aucun cas de ses hommes.

“C’est un fait que Leclerc et Vettel sont la meilleure combinaison de pilotes sur la grille”, a souligné Binotto: “Je suis convaincu qu’ils sont le meilleur couple en Formule 1 – Seb n’a pas besoin d’être présenté et Charles est un garçon né en notre crèche Ferrari Driver Academy, d’où nous espérons qu’il conduira d’autres jeunes pilotes en F1. »

Répondant à la récente hystérie de la presse italienne concernant les problèmes de développement avant le lancement du nouveau SF1000 de l’équipe, Binotto a admis: «Il est faux de prédire les performances – l’année dernière, nous avons commencé les tests F1 en pensant que nous étions très forts, mais nous avons ensuite pris une douche froide. en Australie et nous n’avons récupéré que plus tard dans la saison.

«Les gens doivent se rappeler que nous sommes encore une jeune équipe et que nous essayons de construire, je pense que l’équipe doit encore grandir et qu’il y a des leçons à tirer du passé. «L’important est de grandir – les cycles gagnants mettent du temps à réussir et nous ne devons pas l’oublier. “La Formule 1 est également très compétitive en ce moment, je ne pense pas que la compétition ait jamais été aussi forte.”

Pour continuer, Binotto a choisi Leclerc pour son saut en parachute non autorisé et controversé pendant la morte-saison. “Je vous ai dit que nous avons le meilleur couple, mais même le meilleur couple vous fait parfois transpirer – ce type a sauté en parachute”, a expliqué Binotto en gesticulant vers l’écran montrant Leclerc. «Je lui ai pardonné? “En fait non – il ne le fera plus jamais – il en a dit autant et j’espère qu’il le comprend!”

Vettel a souligné qu’il avait déjà parachuté: “La seule erreur que Charles a commise n’a pas été d’inviter Mattia à sauter avec lui!” plaisanta l’Allemand. «J’ai parachuté avant, avant de rejoindre Ferrari, donc si ça a mal tourné, je n’y serais pas allé de toute façon et aussi parce que je sais qu’ils se fâcheraient. “Je suis allé, je me suis amusé, je ne l’ai fait qu’une fois.”

Les parachutes sont cependant la dernière préoccupation de Binotto pour son meilleur couple en ce moment – deux vrais coureurs, les leçons tirées du passé ont déjà très bien prouvé que ni Vettel ni Leclerc ne reculeront dans la bataille – même au détriment de l’équipe. Il reste donc à voir si Ferrari peut contrôler son meilleur couple sur piste dans l’un des quelques tests majeurs face au Binotto et à son jeune groupe d’hommes en rouge tout au long de la saison à venir…

