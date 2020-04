Red Mist: Bonnes questions pour vendredi

Je n’ai jamais beaucoup dormi la nuit dernière. Je me suis levé tôt avec cette abeille dans mon bonnet. Assis sur le porche et écrit. Heureux de l’avoir fait – tout était tangible. Vif.

L’odeur du matin, le calme, les oiseaux et les coqs – limpides. Comme l’air. Le magnifique nuage rouge avant l’aube a amplifié le bruit, le trafic n’était qu’un silence lointain, pas le rugissement dont je me souviens. Je pouvais même entendre ce qu’ils disaient à 800 mètres de là en marchant vers le village.

Nous sommes plus proches de la nature. C’est beau. Heureux pour ça.

Plus tôt cette semaine, j’ai dit à quelqu’un que si j’étais notre président Ramaphosa, j’annoncerais la prolongation juste avant Pâques; nous faire réfléchir plus sérieusement. Il a fait. Bon – même si nous devons souffrir encore trois semaines. Au moins.

Vendredi Saint, c’est la fin. Le moment le plus sombre de l’année chrétienne. Le principe suggère que Christ est mort pour nous aujourd’hui; Dimanche, il se relèvera. Le nouveau départ. Pâques. Notre président a également rendu cette signification limpide hier soir.

Mais quel est ce nouveau départ?

Ne pensez pas non plus que nous serons prêts à sauter le pas dans deux semaines. Wuhan a été absent mercredi – 76 jours après. Nous ne devrions pas prendre autant de temps ici, surtout si cela continue comme en Afrique du Sud. Oui, nous pouvons l’esquiver et nous pourrions en avoir moins après.

La plupart des autres pays peuvent encore être confrontés à un slog plus long et plus difficile. Le plus grand défi est que nous ne savons pas du tout ce qui va arriver. Pas seulement la fin de l’isolement – la vie reprend.

Je ne sais pas pourquoi j’ai choisi d’écrire quelques histoires historiques récemment, supposons qu’il n’y a pas grand-chose d’autre que les gens veulent lire ces jours-ci. Une histoire a raconté comment la vie a recommencé immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Cela n’a pas commencé.

Est-ce là que nous nous dirigeons? Oui, la guerre a fait rage beaucoup plus longtemps et n’a jamais touché directement SA et le Nouveau Monde aussi gravement que l’Europe. Pourtant, il ne s’est pas passé grand-chose dans l’immédiat après-guerre. Pas de croissance, pas d’argent, pas d’emplois. Non rien.

Ici-bas, nous n’avons plus couru avant le Nouvel An ’48. Autour du moment où le reste du monde de la course a commencé à revenir à la normale. Bien sûr, normal est un cycle sur une machine à laver.

En Europe, il y a eu quelques courses de la Coupe de la Libération à Paris une semaine après l’armistice – Louveau en a remporté une à Maserati, la Bugatti de Wimille l’autre. Ensuite, personne n’a couru jusqu’à la mi-46 et les équipes d’usine ne sont vraiment revenues que l’année suivante.

Les gens avaient des choses plus importantes à faire. Comme nous le ferons dans un mois environ.

Comment allons-nous survivre? Mangeons-nous chacun du bifteck de surlonge demain soir? Faut-il partager le corned-beef? Ou tout simplement bangers et purée? D’où vient l’argent? Sur quoi le dépensons-nous? Quand? Comment?

Est-il même approprié de courir à nouveau cette année? Et si la F1 court, quand? Combien de courses? Combien de sponsors et partenaires abandonneront? Combien d’équipes survivront? Combien de personnel en moins emporteront-ils?

Cela s’applique à tout dans la vie, des constructeurs automobiles aux compagnies aériennes, des émissions de télévision au football en passant par le boucher, le boulanger, le chandelier – le lot.

C’est la réalité de demain, peu importe qui nous sommes – il s’agit peut-être tout d’abord de mettre de la nourriture sur la table, comment payer les factures, lequel payer en premier?

Il est donc approprié que ce soit le Vendredi Saint – ce sens de la fin. Cet hier est de l’histoire et nous ne savons pas ce que demain nous réserve, ajoute la gravité aujourd’hui.

Quoi qu’il arrive, ce ne sera pas une course facile, mais nous devons le faire. L’amener sur…

.