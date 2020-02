Red Mist: Coronavirus double péril pour la Formule 1

La révélation de Coronavirus de grandprix247.com à couper le souffle hier soir de Sam Tomlinson est très préoccupante pour la Formule 1.

Un jour où la lutte consiste à savoir si les Jeux olympiques de Tokyo doivent avoir lieu, être reportés ou annulés car les matchs de football, les événements et toute attraction publique sont repoussés à la minute, la F1 ne sera probablement pas exemptée.

Le virus se propage comme une traînée de poudre à travers l’Italie et le Japon, entre autres régions, il faut donc réfléchir à la façon dont l’Australie, un pays déjà si sensible à ce qui entre dans ses frontières et ses ports, traitera littéralement des milliers d’Italiens, de Japonais et le reste en provenance de les zones touchées pour jouer à une voiture de course alors qu’il y a même une demi-chance qu’un citoyen périsse parce qu’une de ces personnes a eu un rhume?

Peu importe Bahreïn, le Vietnam et la Chine – oh, attends – c’est déjà fini… et le reste…

Bientôt, il est probable que Covid 19 soit déclaré pandémique et aussi effrayant et aussi triste que cela puisse paraître, F1 2020 pourrait très bien être un non-démarreur alors que les restrictions de voyage entrent en jeu – sans parler de la volonté de quiconque de voyager, quelle que soit l’attraction …

Si cela devait se produire, combien de courses seront annulées et aurons-nous un championnat du monde de F1 2020? Bien sûr, tout va probablement exploser avant trop longtemps et dans ce cas, la course – et le reste – recommencera bientôt.

Cela nous amène à une autre question pertinente: si la F1 ne devait pas courir cette année, que deviendront les voitures de cette année, compte tenu des nouvelles règles imminentes pour 2021? Est-ce que le changement de ces nouvelles voitures serait différé pour permettre aux équipes de courir les voitures que nous verrons à nouveau tester aujourd’hui pour une saison? Ce n’est là qu’une des nombreuses situations difficiles que cette calamité présentera.

Cela peut ne pas arriver, mais dites-moi que ce ne sera pas le cas maintenant? Quoi qu’il arrive, nous semblons prêts pour quelque chose qu’aucun de nous n’a jamais anticipé ou vu auparavant et la course devra peut-être attendre que tout s’écroule avant de jouer à nouveau. Et qui sait depuis combien de temps…?

