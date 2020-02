RED MIST: écrivez Ferrari à vos risques et périls

Photo: Ferrari





L’argent intelligent suggère qu’il serait risqué de radier Ferrari malgré la semaine d’ouverture de Formule 1 peu convaincante de l’équipe italienne à Barcelone.

“Nous nous sommes concentrés sur la compréhension de notre nouvelle voiture et sur la manière dont elle se comporte dans toutes les conditions”, a souligné vendredi le responsable de l’équipe de course Ferrari, Mattia Binotto, lors d’une conversation avec les médias italiens.

“Nous avons piloté notre nouvelle SF1000 à l’extrême de son réglage aérodynamique et de suspension cette semaine dans le but de mieux comprendre la corrélation entre la voiture sur la piste et ce que notre équipement de simulation a suggéré à Maranello”, a souligné Binotto. “Nous ne nous sommes donc pas encore concentrés sur les performances – ce n’était jamais le plan de cette semaine et nous n’avons jamais rien fait de proche d’une configuration optimale.”

Comme prévu pendant la morte-saison, Ferrari évaluera deux configurations de SF1000 au cours des deux semaines de test, avec une évolution prévue pour la deuxième semaine: “Ne vous attendez pas à une énorme différence dans ce que vous voyez”, a prévenu Binotto. «Les changements sont principalement sous la peau. «Nous continuerons notre programme pour optimiser les performances, mais les deux conducteurs ont indiqué que le SF1000 offre une charge aérodynamique améliorée et que la voiture est plus facile à configurer selon leurs styles de conduite particuliers. Sebastian et Charles sont également à l’aise avec cela, nous sommes donc satisfaits de la polyvalence du SF1000 jusqu’à présent.

“En regardant les autres, bien que Mercedes et Red Bull aient été très rapides, nous doutons que l’une ou l’autre se soit encore concentrée sur des performances absolues – nous sommes sûrs qu’ils ont aussi une marge d’amélioration, il est donc très difficile de comprendre nos Australie. “Nous devrions avoir une meilleure idée d’ici les deux derniers jours d’essais, la semaine prochaine, une fois que nous aurons optimisé la configuration et les performances de la voiture et effectué des simulations de course avant Melbourne.”

Passant à la suspension controversée à double axe de Mercedes, Binotto a refusé d’exclure Ferrari d’essayer quelque chose de similaire cette saison: «Ce système est innovant, mais nous avons eu plusieurs nouveautés moins visibles sur notre voiture adoptées par d’autres équipes. “La FIA a approuvé l’appareil, mais il semble être interdit pour 2021, mais avec 22 courses cette année, nous devons comprendre combien de performances il peut apporter et évaluer s’il vaut la peine de mettre sur notre voiture.”

Binotto est resté timide quand on lui a demandé si Ferrari pouvait battre Mercedes cette année: «Je pense que c’est trop prématuré pour le dire, mais la Ferrari sera déjà différente en Australie. «Mercedes et Red Bull ont été très rapides, mais nous ne pourrons comparer nos performances par rapport à eux que la semaine prochaine, ou en Australie. «Nous avons 22 grands prix à disputer en 2020 et bien que je sois moins optimiste qu’en 2019, nous étions peut-être trop positifs l’année dernière – nous ne savons pas comment la saison commencera, mais rappelez-vous, c’est une très longue campagne et nous nous battrons dur, quel que soit notre rythme lors de la première course. »

Donc, même s’il y a peut-être eu une certaine consternation au rythme de Ferrari, l’équipe ne s’est pas moquée du fait qu’elle ne courrait pas du tout les premiers tours de piste au début des tests. Maranello semble avoir tenu ses promesses, laissant l’équipe, ses rivaux et la plupart des observateurs sans aucune idée du rythme réel du nouveau SF1000. La deuxième semaine de tests peut encore fournir un meilleur indice, mais comme on dit dans les classiques, ne retenez pas votre souffle – les hommes en rouge semblent jouer à un jeu rusé et cela peut encore prendre un peu de temps pour que son réel potentiel au premier plan… – Michele Lupini

.