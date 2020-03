Red Mist: Et si Ayrton s’en était éloigné?

L’image ci-dessus n’a rien de nouveau – je l’ai déjà vue et ça m’a toujours fait réfléchir. Et qu’est-ce qui se passerait si?

Étant pragmatique, je vous dirai toujours “si grand-mère avait des couilles, je ne serais pas là”. Il ne devrait pas y avoir de si, mais aujourd’hui, sur ce qui aurait dû être le soixantième anniversaire d’Ayrton, voyons, voyons ce qui se serait passé…

Imola a reçu un drapeau rouge, Ayrton a passé une heure au centre médical et est rentré directement chez lui. Il l’avait placé en pole et s’était éloigné de Michael Schumacher lors de la prochaine course à Monaco, en Espagne, s’était classé deuxième derrière Schumacher au Canada et avait également remporté les GP de France et d’Angleterre, mais s’était retiré lors de la première course dans la spécification B de la FW16 en Allemagne. .

Mais à partir de là, Senna a maîtrisé les pneus rainurés pour marquer cinq victoires consécutives pour remporter le titre sur la quatrième de ces courses à Monza, terminer deuxième derrière Schumacher au Japon et offrir à Damon Hill la victoire en Australie.

Le quadruple champion du monde en titre a remporté le premier match de la saison 95 au Brésil et les deux prochaines courses en Argentine et à Saint-Marin, où il a évoqué son gros crash de l’année précédente. Schumacher a remporté trois des quatre courses suivantes pour mettre en place une lutte intense pour le titre alors que l’Allemand a persévéré pour remporter le titre malgré que Senna ait remporté la finale au Brésil.

Un point culminant de cette saison a été l’affrontement de Senna et Schumacher aux Lesmos de Monza lorsque l’Allemand a essayé de prendre Senna avec deux tours à faire, Ayrton a fermé la porte et les pilotes ont frappé après, obtenant à la fois une interdiction pour le Grand Prix du Portugal suivant .

Nigel Mansell a été recruté pour remplacer Senna à Williams et a gagné. À la fin de 1995, Ayrton a épousé Adriane Galisteu lors d’une humble cérémonie à Sao Paolo, promettant l’argent qu’il avait économisé dans une affaire somptueuse à sa nouvelle fondation Senna et à sa sœur Viviene.

Avec Schumacher chez Ferrari, Senna a remporté un cinquième titre sans problème en 96, son plus grand défi étant son coéquipier Damon Hill et Schumacher dans une Ferrari en amélioration et plus tard dans la saison, Jacques Villeneuve dans le Benetton.

Un moment fort de l’année d’Aytron a été la naissance de son fils Milton en septembre. 1997 a été une année plus difficile avec Villeneuve repêché dans la deuxième Williams alors que les deux se sont battus avec Schumacher avant que le mouvement diabolique allemand sur Senna n’ait mal tourné lors de la finale de la saison de Jerez pour remporter le titre de Senna numéro six.

Mais avec Renault à Williams, le champion du monde Senna a pris la décision audacieuse de rejoindre Ferrari aux côtés de son rival Schumacher pour 1998, une décision plus comparable à son passage controversé à McLaren pour devenir partenaire de Prost dix ans auparavant. Alors âgé de 37 ans, certains doutaient que Senna puisse le faire fonctionner dans une Ferrari construite autour du jeune Allemand.

Les Ferrari, cependant, ont eu un autre défi dans Mika Hakkinen et McLaren, mais Schumacher et Senna ont fini par travailler étonnamment bien ensemble et alors que Senna a raté le Finlandais par un point à la fin, il a prouvé qu’il était toujours très sur le rythme de la F1 .

Schumacher, Senna et Hakkinen ont repris là où ils s’étaient arrêtés en 1999, mais le shunt Silverstone de Schumacher a ouvert la voie à Senna pour battre Hakkinen jusqu’à un septième titre mondial record, bien qu’il ait dû surmonter la remplaçante de Schumacher, son compatriote brésilien Rubens Barrichello pour tirer il hors tension.

Avec Schumacher de retour en forme, la plupart pensaient que 2000 serait l’année de l’Allemand, mais Senna a livré son huitième titre par pure cohérence en remportant trois courses à Saint-Marin, en France et une victoire extrêmement populaire à Monza, tandis que Schumacher et Hakkinen en ont pris cinq et quatre victoires respectivement. Senna a rendu hommage à Alain Prost dans sa philosophie en remportant son huitième et dernier titre que beaucoup ont classé comme son meilleur.

Doux et grisonnant, Ayrton a cependant été beaucoup plus impressionné par le dernier ajout à sa famille, sa fille Viviene, dont il a réussi à rentrer chez lui de Monza pour assister à la naissance de.

Avec Schumacher sous une forme impérieuse, Senna a de nouveau remporté un troisième tour incroyablement émouvant à domicile au Brésil en 2001 et a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison, mais il gagnerait une fois de plus à Magny Cours – sa 101e victoire sur ce qui serait 290 départs, dont il a également marqué 123 pole positions et seulement 27 tours les plus rapides.

Senna est resté chez Ferrari en tant que consultant pendant six ans tout en dirigeant sa fondation au Brésil alors qu’il contribuait à gérer Schumacher pour quatre autres titres mondiaux, mais son record de huit titres, 101 victoires et 123 pôles reste invaincu auparavant.

Ayrton est passé à la politique, où il a été maire de Sao Paolo en 2008 et 9, avant de voir son fils Milton remporter un titre mondial de karting avant de courir en Europe où il a connu le succès en Formule 3 et GP2 avant de passer en F1 avec Williams en 2017 et jusqu’à McLaren en 2019.

* Tragiquement, bien sûr, Ayrton est décédé dans cet accident d’Imola le 1er mai 1994. En réalité, il a remporté les championnats du monde en 1988, 90 et 91, a remporté 41 victoires de GP, une incroyable 65 pôles positions et établi 19 tours les plus rapides. en 161 F1 démarre. Aujourd’hui aurait été le 60e anniversaire d’Ayrton – comme le suggère l’article ci-dessus, qu’est-ce qui aurait pu être…? Il nous manque énormément.

