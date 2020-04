Red Mist: Êtes-vous prêt pour les six mois les plus fous de F1?

Est-ce que c’est léger? Oui, c’est la lumière au bout du tunnel!

La Formule 1 a annoncé hier son intention de courir dès que le Grand Prix d’Autriche en juillet sera l’un des meilleurs toniques que j’aie jamais eu. La vision du tunnel, le regard de mille mètres, la solitude, l’ennui, vous l’appelez, nous apprécions tous ces choses beaucoup mieux maintenant.

“Nous sommes maintenant de plus en plus confiants dans la progression de nos plans pour commencer notre saison cet été”, a confirmé le capo F1 Chase Carey. «Nous visons un début de course en Europe jusqu’en juillet, août et début septembre, la première course ayant lieu en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet.» J’ai hâte!

«Septembre, octobre et novembre nous verraient courir en Eurasie, en Asie et dans les Amériques, terminant la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abu Dhabi, après avoir terminé entre 15 et 18 courses. Nous publierons notre calendrier finalisé dès que possible. »

Carey a ajouté: «Nous nous attendons à ce que les premières courses se déroulent sans fans, mais nous espérons que les fans feront partie de nos événements au fur et à mesure que nous avancerons dans le calendrier», avant de noter les défis logistiques et autres auxquels le sport est toujours confronté, tout en réitérant l’engagement de la F1 à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées alors que le sport émerge du hiatus forcé.

Tout cela promet une perspective passionnante pour le second semestre qui promet également un énorme défi. Le dimanche 5 juillet met fin à la semaine 27 de la «double» année, comme certains l’ont dit Nostradamus, ce qui signifie qu’il reste 25 semaines à partir de là.

Enlevez deux semaines pour la fermeture traditionnelle de la saison des fêtes dans la plupart des pays et vous êtes à 23 semaines utilisables entre la deuxième semaine de juillet et la mi-décembre, et décollons une autre semaine pour la chance. Supposons donc qu’ils en retirent 18 rounds – et j’espère vraiment qu’ils le feront – cela signifierait courir dix-huit fois en vingt-trois semaines!

Bien sûr, il y a toutes les chances de quelques week-ends de double grand prix, ce qui libérera une semaine par double course, mais même avec 14 week-ends de GP en 23 semaines, cela signifierait également neuf courses consécutives.

Considérez maintenant cela – les doubles courses peuvent bien éliminer la nécessité de voyager entre ces semaines, mais elles signifient encore près de deux semaines sur la route. C’est assez épuisant. Peu importe la probabilité d’une autre course de l’autre côté du monde le week-end prochain aussi, puis pour quatre des cinq manches au trot, quelque part le long de la ligne.

Toutes les perspectives vertigineuses et écrasantes pour tous ceux qui voyagent avec la Formule 1 à travers la saison condensée proposée

En bref, si la F1 réussit ce qu’elle suggère, ce sera un excellent moyen de rattraper ces mois déconcertants où le monde s’est arrêté. Mais tous les acteurs sont également confrontés aux défis extrêmes que présente une si courte saison.

Mais ce n’est pas tout – ne croyez pas un seul instant que la F1 sera seule dans ses tentatives pour faire passer une saison complète en six mois serrés. Toutes les autres formes de course, tous les autres sports, tous ces événements qui ont bouclé l’arrêt seront tout aussi vigoureusement poursuivis pour rattraper le temps perdu, alors qu’ils s’efforcent eux aussi de livrer ce qui est probablement le plus fou des six mois que le monde ait jamais connu.

Tout ce que je peux ajouter, c’est de l’amener!

.