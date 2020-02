Red Mist: Ferrari est trop italienne

Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques lunes, la vôtre avait enfin une petite amie et pas trop longtemps, Carol allait devenir ma fiancée. Comme c’est le cas pour nous, les Italiens, cela exigeait une véritable fête. Et nous pouvons certainement faire la fête correctement.

Donc, tout le monde est arrivé ce dimanche midi, mon père a versé le vin, la vieille dame a déroulé les antipasti et le tempo a augmenté de façon spectaculaire une fois qu’une bague avait été glissée sur un doigt.

Il est normal à l’heure des repas que tout le monde se crie dessus tout en dévorant tout ce qui se trouve devant eux et avec une salle pleine cet après-midi heureux, le chaos s’est amplifié encore plus à travers les cours. Ajoutez plus de vin, primi piatti, beaucoup plus de vin, puis la glace avant l’espresso et la grappa préalable, les cigares, l’Amaretto et toutes ces choses glorieuses.

Jusqu’à ce jour, j’avais imaginé qu’il était tout à fait normal qu’un tel casino de grande taille dégénère dans l’après-midi et dans la soirée.

Imaginez donc ma surprise quand j’ai réalisé que ma chérie Carol et son clan anglo-saxon merveilleux mais beaucoup plus doux étaient totalement fascinés par les événements de cette journée résolument sauvage et italienne. Ils étaient assis les yeux écarquillés et abasourdis par un comportement dont ils n’avaient jamais été témoins auparavant, alors que je me suis rendu compte que tout le monde n’était pas tout à fait au fait d’un comportement italien moyen et passionné!

Carol est l’une de nous maintenant et le reste de la famille l’aime aussi – être exposé à la passion depuis plus d’un quart de siècle leur est également arrivé, je suppose. J’ai dû limiter certaines habitudes – pour m’intégrer, vous savez? Écoutez, je ne changerai pas mon héritage pour rien – c’est bien d’être italien et nous l’aimons, mais parfois il a aussi ses défis – peu nombreux qu’ils soient.

Ce qui m’a fait penser à ce que le vieux Bernie Ecclestone avait à dire à propos de Ferrari il y a un an ou trois: «Il y a trop d’Italiens travaillant chez Ferrari», a-t-il suggéré.

Il était mort aussi. Maintenant, Bernie n’est peut-être pas le thé de tout le monde, mais il est toujours en Formule 1 et la Formule 1 est toujours le sien, quoi qu’en pense un nouveau conseil d’administration. Et Ecclestone a généralement raison.

En discutant avec les médias allemands de certaines préoccupations de Vettel à Maranello en 2017, Ecclestone n’a fait aucun signe que Ferrari n’était plus une équipe aussi efficace qu’elle l’avait été à son meilleur dominant Superteam: «Ferrari est tombée dans le temps avant Schumacher et Todt .

“Il y a trop d’Italiens qui travaillent là-bas – rien contre l’Italie, mais ce n’est pas dans leur ADN de diriger avec succès une équipe”, a-t-il expliqué.

Non seulement je suis convaincu que les suggestions de Bernie en 2017 sont tout à fait correctes, mais Ferrari est depuis devenu encore plus italien à un rythme inversement proportionnel à la façon dont l’équipe a glissé de ses hauteurs de halcyon lorsque la direction multinationale a jadis conduit la superteam italienne dans le nouveau millénaire.

À l’époque, l’italien Ferrari scion Luca di Montezemolo était le capo, mais le français Jean Todt a appelé les coups de feu, l’anglais Ross Brawn a dirigé l’équipe et le sud-africain Rory Byrne a conçu les voitures à travers un niveau de gestion vitalement moins génétiquement émotionnel.

D’après mon expérience naturelle dans le domaine de l’émotion italienne, je sais que Bernie avait un point très valable. Trois ans plus tard, Ferrari est désormais encore plus italienne, même si l’histoire suggère qu’une petite influence étrangère a contribué au succès d’une équipe. Voyons comment cela se déroule…

