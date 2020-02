Red Mist: Ferrari SF1000 – Délivrance?

Le nouveau challenger de Maranello délivrera-t-il son premier titre de pilote en 13 ans, ou est-ce que tout ça est encore beaucoup d’air chaud?

Ferrari et Formule 1. Il ne peut y avoir de marque plus dominante dans aucun sport, mais l’équipe sur laquelle l’Italie et la moitié du monde ont mis ses espoirs chaque année pendant soixante-dix ans a enduré un peu un patch sec sur la bonne voie ces derniers temps. Faites cela plus d’une décennie sans championnat du monde.

C’est quelque chose que l’équipe cherche désespérément à faire demi-tour, donc on pourrait s’attendre à ce qu’une grande partie des Tifosi, comme la base de fans massive et quasi lunatique de l’équipe, tienne bon nombre des promesses autour du lancement mardi de la Ferrari 2020 challenger avec une pincée de sel.

D’abord cette nouvelle Ferrari – et elle est déjà assez controversée. SF1000 a glissé sous les projecteurs internationaux lors d’une révélation somptueuse au théâtre municipal du centre-ville élaboré de Reggio Emilia où les combinaisons et les pilotes de l’équipe Sebastian Vettel, et Charles Leclerc se pavanèrent comme la dernière voiture de la célèbre base de Maranello non loin de là, tournait comme un grand poulet rouge dans une vaste rôtisserie.

Juste avant cela, le capo di tutti capi de Ferrari, le patron Louis Camilleri a promis: «Nous sommes tous très conscients de notre grande responsabilité, mais nous sommes pleinement concentrés sur ce grand objectif de victoire. «Nous avons le talent, nous sommes déterminés et nous prévoyons d’atteindre ces objectifs, quelle que soit la pression que nous subissons. “En fait, nous considérons la pression comme un défi positif – c’est cette immense pression qui nous inspire après.”

L’équipe est déjà sous une pression énorme avant même que la nouvelle voiture n’ait même tourné une roue – les médias de la course se sont répercutés avec des échos de son échec dans la soufflerie. avec la presse italienne vitriolique à son plus damné. Y a-t-il vraiment une taupe à Maranello qui fuit des informations aussi sensibles? Ou est-ce juste le bon vieux rumeur de rumeurs qui commence comme d’habitude?

Quelle que soit la vigne, le président de Ferrari, John Elkann, était catégorique à Reggio: «Nous sommes fiers de courir pour l’Italie et même si Ferrari a remporté 238 des 991 courses de Formule 1 que nous avons commencées à ce jour, notre soif de victoire est plus forte que jamais.

«Nous continuons cependant à faire face à une opposition très dure et cela ne fait que nous inciter à faire encore mieux. Nous continuerons à travailler en équipe – ce qui, après tout, rend la Gestione Sportiva de Ferrari si différente des autres, sur et en dehors de la piste – notre équipe est notre force. “

L’équipe, cependant, vient de connaître une autre saison douloureuse, gâchée par des luttes intestines entre ses pilotes, le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel et son coéquipier monégasque Charles Leclerc. En fait, de nombreux observateurs sont convaincus que l’équipe aura encore plus de mal à gérer la paire cette année. Vettel et Leclerc se sont affrontés et ont ruiné toute chance de se battre pour la troisième place au championnat des pilotes de l’année dernière lors de l’avant-dernière course au Brésil, tandis que le pilote Red Bull Honda Max Verstappen a trotté pour remporter la course pour remporter la troisième place dans la course aux pilotes 2019.

La soixantième voiture de Formule 1 de Ferrari, la toute nouvelle SF1000 sera la voiture que Vettel et Leclerc participeront au 1000e Grand Prix de l’équipe cette saison, très probablement au Canada en juin, et bien que la nouvelle voiture semble assez évolutive par rapport à la SF90 de l’année dernière, la l’équipe promet que tout est nouveau.

“Nous avons été extrêmes sur le concept autant que nous l’osions”, a souligné Mattia Binotto, la responsable des courses de Ferrari. «Nous avons opté pour des performances aérodynamiques maximales et une force d’appui maximale l – le monocoque, l’unité de puissance et la boîte de vitesses ont été emballés pour obtenir une silhouette mince, le tout à un poids plus léger et avec plus de puissance également.»

Cela semble positif. Vettel. Leclerc et le SF1000 rejoignent le reste des espoirs de Formule 1 2020 pour le premier des deux tests de pré-saison de trois jours du Circuit de Catalunya à Barcelone, à partir du mercredi 19 février, après quoi l’équipe fait ses valises et se dirige vers l’ouverture de la saison Grand Prix d’Australie à Melbourne le 15 mars. Mais avec l’Italie et le monde qui regardent Sebastian Vettel entamer sa sixième saison pour l’équipe les mains vides aux côtés de Leclerc qui entame sa deuxième année dans l’équipe, l’attente est presque enragée.

Ferrari est la seule équipe à avoir fait partie du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA depuis le tout début et au cours des 70 années du sport, ses pilotes ont remporté 15 championnats du monde, à commencer par le grand italien Alberto Ascari en 1952 et ’53, avant que la légende argentine Juan-Manual Fangio ne remporte le troisième de ses cinq titres pour Ferrari en 1956 et que l’Anglais Mike Hawthorn remporte le championnat ’58.

L’Américain Phil Hill a ensuite remporté le championnat du monde de 1961 pour Ferrari et un autre Anglais, John Surtees l’a remporté en 1964. Mais après cela, Ferrari et le Tifosi ont dû attendre onze ans jusqu’en 1975, lorsque l’autrichien Niki Lauda l’a de nouveau remporté. Lauda a répété l’exploit en 77, puis le sud-africain Jody Scheckter a été champion du monde en 1979.

Mais il a fallu vingt et un ans à Ferrari pour remporter un autre titre de pilote mondial après cela, lorsque Michael Schumacher a remporté le premier de ses cinq championnats d’affilée à partir de 2000. Depuis lors, seul Kimi Raikkonen était champion du monde Ferrari en 2007.

Cela fait maintenant douze années de championnat stériles pour les pilotes Ferrari et onze en tant que constructeur, le deuxième plus long écart entre les titres des deux championnats en 70 ans de course de Formule 1.

Alors oui, Monsieur Camillieri, la pression est définitivement mise. Et puis certains. Ferrari a encore une fois laissé tomber ses fans depuis bien trop longtemps et c’est sous votre surveillance. Il est grand temps pour un autre champion du monde Ferrari, mais pouvez-vous livrer…?

