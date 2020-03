Red Mist: il est temps d’abdiquer le président Jean Todt

La FIA a été astucieuse en annonçant qu’elle était parvenue à un accord pour ne pas être d’accord avec Ferrari quelques minutes seulement après la fin des essais d’hiver de Formule 1 – son pacte secret avec Maranello a gardé le sport sous un éclairage inconfortable et basé sur le principe que toutes les nouvelles sont bonne nouvelle, cela a clairement fonctionné aussi.

Mais à quel prix?

C’est maintenant ma quatrième histoire basée sur ce secret louche – certains peuvent dire que nous avons couvert tous les angles, ils me disent que d’autres considèrent nos théories sauvages comme folles, mais je dirais que cette histoire FIA-Ferrarigate est énorme. Ça va encore grossir, semble-t-il. Beaucoup plus grand…

La deuxième de mes histoires de trio en la matière la semaine dernière a porté sur l’ancien Ferrari et actuel patron de la FIA Jean Todt et ses relations actuelles avec l’équipe via le fils Nicolas qui dirige la sensation Ferrari Charles Leclerc. Je me suis demandé si cela avait quelque chose à voir avec le secret d’une situation qui a fait des ravages dans un enclos qui est serein depuis peut-être trop longtemps maintenant.

Nous avons conclu en demandant si Jean Todt devait partir…

Et maintenant ceci de la FIA dans une lettre aux équipes de F1 expliquant son appel:

«Trois options étaient disponibles – clore l’affaire, porter l’affaire devant le Tribunal international ou conclure un règlement – et de telles décisions incombent au président de la FIA, conformément aux règles judiciaires et disciplinaires de la FIA.

Le président a informé et consulté plusieurs autres officiels clés de la FIA ainsi que le PDG de la Formule 1 dans le but de parvenir à un consensus sur la meilleure façon de traiter l’affaire et il a sollicité et reçu des recommandations des équipes techniques, juridiques et financières de la FIA et a également pris les conseils d’un avocat externe expérimenté. “

Vous vous demandez si Jean a consulté Nicolas, Charles et Matteo aussi? Mais la situation pue.

Bien sûr, c’est la prérogative de Ferrari d’éviter toute sanction. Mais c’est tout autant la prérogative de la FIA de sanctionner et dans ce cas, la sanction était probablement nécessaire, comme les sept équipes lésées sont clairement d’accord.

Mais que faire avec le recul? Simple – il est trop tard pour envoyer Todt charger les voitures rouges de Carlito et Seb envoyées au fond de la grille et leur dire de se débarrasser des aspects offensants, mais il n’est pas trop tard pour exclure Ferrari maintenant de la course finale de ceux qui étaient suspects comme cela aurait dû être à l’époque. L’enquête se poursuit depuis lors, je pense donc que la FIA a toujours le pouvoir d’exclure l’équipe avec le recul.

Et Todt doit partir – Icare a volé trop près du soleil – la cire a fondu – Jean est maintenant compromis par cette décision, couplée à sa famille claire et à ses anciens liens avec l’équipe impliquée, qu’il le veuille ou non.

Ce n’est pas la première fois qu’un homme bon doit tomber sur son épée, ce ne sera jamais la dernière, mais lorsque l’objectivité est assombrie, le leadership est compromis.

Le moment est donc venu pour Jean Todt d’abdiquer…

