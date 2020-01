Red Mist: Je sens un rat à Maranello

Ferrari tourne-t-il un fil sûr sur son potentiel 2020? Si vous développiez une toute nouvelle voiture de Formule 1 et que la merde venait de frapper le ventilateur de soufflerie, diriez-vous au monde que votre voiture est merdique des semaines avant même qu’elle ne tourne une roue? Moi non plus.

Et je sens un rat à Maranello.

GP247 a rapporté que d’autres problèmes de développement de Maranello auraient été exposés dans le challenger de Maranello 2020 un peu plus tôt dans la journée, citant le gourou des affaires Ferrari Leo Turrini comme disant que les données de soufflerie d’équipe “n’avaient pas impressionné les ingénieurs” sur la base de récits de difficultés à induire un râteau et à obtenir l’aéro cliquer en même temps.

En fait, le chiffon allemand Auto Bild promet maintenant que les malheurs sont en fait “pires” que prévu, quelques semaines avant le lancement.

Maintenant, je vous demande, les larmes aux yeux, que se passe-t-il?

Pourquoi dire au monde que vous êtes inutile et vous embarrasser avant même de montrer que vous êtes stupide? Suivez ma logique? Si nous découvrions soudainement que la petite Golf 1 de mon fils dans laquelle nous courons dans le GTi Challenge local au Cap ne pouvait pas faire la puissance ou le poids réglementaire, irions-nous en parler? Sûrement pas! Pourquoi le ferions-nous?

Et pourquoi quelqu’un serait-il au courant du prochain grand prix Ferrari? Je vous promets que non. Sauf s’il y a un rat.

Donc. Que se passe-t-il vraiment?

Ma prise? Je pense que quelqu’un chez Maranello a parcouru les anciens communiqués de presse d’avant-saison de Schumacher Superteam. Tu te souviens de ces jours?

Lorsque Ferrari n’a rien dit de particulier et qu’elle est allée les souffler si loin dans les mauvaises herbes que les vaches n’ont même pas pu les trouver. Voilà un PR efficace: sous-promis et sur-livré. Je ne peux pas le battre. Promettre.

Donc, ce qui se passe ici dans mon esprit, c’est que quelqu’un a vu des données vraiment encourageantes et plutôt que d’aller créer d’énormes attentes, ils ont raconté au PR une vieille histoire de malheur et maintenant ils divulguent les fausses nouvelles tragiques au monde.

Non seulement ce clickbait parfait selon le vieil adage “ toutes les nouvelles sont de bonnes nouvelles ”, mais maintenant tout le monde s’attend déjà à ce que Ferrari lutte avec les Haases et Alfas – ou est-ce que les Alphas – tandis que le vieux Lewis trottine sans conteste dans le coucher du soleil brisant chaque F1 record imaginable au cours de l’année.

Ce qui est bien, juste au cas où Ferrari l’aurait vraiment armé. Et encore mieux de Maranello a vraiment raison et Seb et Carlito auront un cheval sous eux que même les handicapés ne peuvent pas freiner. Maintenant, cela ne serait-il pas tout simplement charmant. J’espère juste que j’ai raison – amenez-le!

.