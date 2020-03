Red Mist: La différence entre la FIA et la FIFA? Un F…

Red Mist trouve la dernière réponse napoléonienne du président de la FIA, Jean Todt, aux sept équipes de Formule 1 qui ont osé contester son autorité et celle de son organisation.

Pas tant qu’il est si draconien dans sa menace, mais plutôt dans sa similitude à bien des égards avec la réponse d’un certain autre patron de corps sportif international condamné à ses équipes et fédérations.

“Les actions des individus font honte et humiliation sur le football et exigent action et changement”, a menacé le patron de la fédération de football, Sepp Blatter, en tapant sur sa tribune à la suite des premières inquiétudes concernant certaines “préférences” de la FIFA il y a environ cinq ans. “Nous ne pouvons plus laisser traîner la réputation de la FIFA dans la boue.”

Blatter a réitéré: “Ceux qui sont corrompus dans le football – comme dans la société – sont en minorité.” Aujourd’hui, l’ancien président du football reste banni de toutes les activités de la FIFA – savez-vous pourquoi? Le bureau du procureur général de son pays natal l’a qualifié de «mauvaise gestion criminelle» dans son dossier dans le cadre de ses enquêtes sur les activités de Blatter à la barre…

“En s’appuyant sur un modèle factuel totalement inexact et biaisé, non seulement vous contestez la décision de la FIA, mais vous remettez ouvertement en question l’intégrité de la Fédération et de ses représentants”, a répondu Todt dans sa lettre aux sept équipes qui ont osé remettre en question sa et les «préférences» de la FIA envers l’équipe qu’il dirigeait autrefois et dont son fils gère toujours un pilote.

«La FIA rejette et nie fermement vos allégations… des charges extrêmement graves contre la FIA et des responsables clés, notamment le président, sont préjudiciables et diffamatoires.»

Le point ici est que, bien que Todt reste provocant sur les suggestions de sa FIA en faveur de Ferrari, Blatter était également obstiné sur les notions de corruption au sein de la FIFA. L’histoire a prouvé que le patron de la FIFA avait tort – il reste maintenant à voir comment l’avenir traitera le patron de la FIA…

