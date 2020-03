Red Mist: la FIA, la Main de Dieu, Ferrari et bien plus encore

Qu’est-ce que la Formule 1 sans controverse? Ne vous occupez de rien d’autre sans scandale?

Pensez-y – le drame est ce qui fait tourner le monde – sans lui, il n’y aurait tout simplement pas de nouvelles. Prenez le coronavirus, en vous demandant si la Grèce aiderait si la Syrie prenait la Turquie par l’arrière, ou Sanders, Biden, Bloomberg et les primaires démocrates. Nos vies seraient tellement moins intéressantes, non?

Il en va de même pour FIA-Ferrarigate – est-ce une tempête dans une tasse de thé ou est-ce du poison dans le thé? Certains diront oui, d’autres non, les salles de chat et les groupes Facebook bourdonneront pendant un jour ou deux, certains d’entre vous se précipiteront au pied de page et gribouilleront votre vue, votre compagnon la sienne, vous gronder et grimacer.

Et puis, tout à coup, tout sera fait – la prochaine grande chose prendra le relais et les sacs à main briseront les têtes proverbiales pour autre chose.

Ce n’est pas du tout nouveau, la controverse de notre vieil ami. Pensez-y – que ce soit Senna qui ait sorti Prost (deux fois), Schumacher faisant de même pour Hill et Villeneuve; Les coéquipiers de Ferrari, Red Bull ou Mercedes s’affrontent (il y a une histoire là-dedans – pensez simplement à qui était impliqué dans tout cela?) Ou Piquet junior se retire; Spygate, Stepneygate, Max et les putes ou Bernie disent juste quelque chose au fil des ans, la controverse est là.

Et pour l’amour du ciel, ne mentionnez pas la guerre – la guerre FISA-FOCA!

Ce n’est pas seulement dans la course non plus – et la controverse sportive n’est pas nouvelle. Le Black Sox Scandal des World Series de 1919, par exemple, a vu les White Sox affronter les Reds de Cincinnati dans un match mettant en vedette huit joueurs bannis à vie par la MLB pour avoir délibérément perdu des matchs des World Series au profit de sommes importantes. Une technique que Cronje, le Pakistan et le monde du cricket ont également perfectionnée au fil du temps depuis.

Un autre classique du baseball était Danny Almonte, sensation de la Little League en 2001, qui s’est avéré avoir trois ans de plus que ce qu’il avait dit. Le cyclisme est un autre nid de frelons plein de scandale – de la triple testostérone Floyd Landis au septuple vainqueur du TDF Lance Armstrong, combien de millions de tonnes de papier et de litres d’encre cela a-t-il vendu? Un homme sage m’a un jour averti de ne jamais discuter avec un homme qui commande de l’encre par le canon.

La pourriture se propage très loin – comme le coronavirus, je suppose – même dans le patinage artistique où le mari et garde du corps de Tonya Harding (maintenant ex) a engagé un homme pour briser littéralement la jambe de la rivale Nancy Kerrigan. Ha – et avez-vous entendu parler de l’équipe de basket-ball handicapée mentale de l’équipe espagnole de 2010 paralympique? Eh bien, dix de ces douze se sont révélés parfaitement capables mentalement – l’Espagne voulait juste une médaille d’or!

Le rugby n’est pas non plus exempt de scandale sportif – comme lorsque le joueur du club Tom Williams a commencé à saigner de sa bouche lors d’un match, il s’est avéré qu’il avait pris une capsule de sang de sa chaussette, l’avait mordue et avait fait mal à un moment critique dans la défense de ses équipes! Peu importe tous ces scandales de la Coupe du monde de football, olympiques ou autres, la «Main de Dieu» de Maradona, les douze maîtresses de Tiger Woods ou OJ Simpson…

Le monde du sport est, a et sera toujours en quelque sorte entraîné dans le scandale. Mais alors, ce même sage m’a aussi dit que toutes les nouvelles sont de bonnes nouvelles, alors qu’est-ce qui ne va vraiment pas avec une bonne vieille controverse? Mais j’ai fait une digression, alors revenons à l’essentiel – FIA-Ferrarigate.

Ferrari faisait clairement quelque chose d’étrange – prétendument autour du débit de carburant à travers les compteurs de la FIA sur ses voitures. La FIA a enquêté, réfléchi et après une pause plutôt enceinte (quelqu’un m’a également dit que vous ne pouvez pas être à moitié enceinte), l’instance dirigeante a annoncé qu’elle et l’équipe en question avaient convenu d’être en désaccord, les poignets ont été giflés et la situation a été réglée , mais ne posez plus de questions.

Le problème est que Toto et le gang ont maintenant la tête pointée et posent beaucoup de questions – comment la FIA ose-t-elle garder ses conclusions secrètes? Comment ose-t-elle continuer à protéger sa vache sacrée? Probablement parce que Ferrari est la vache sacrée de la FIA. Passer à autre chose…

Pourtant, les sept préjugés entravés dans un pack, grognèrent, grinçèrent et acquiescèrent beaucoup avant que l’un d’eux ne griffonne une très grande lettre pleine de hocus-pocus juridique et la publie dans le monde entier. Seuls cinq mots sont vraiment pertinents – comment ils «poursuivront une divulgation complète et appropriée».

La partie intéressante est de savoir comment les sept retireront exactement cette «divulgation complète et appropriée» de la FIA?

Vous voyez, il est déjà beaucoup trop tard pour qu’ils déposent une protestation officielle, sans parler de demander un droit de révision car le Code Sportif International de la FIA implique des délais stricts sur les rapports d’incidents, les protestations, les appels et tous les autres droits réguliers que les concurrents doivent afficher après la course. posture.

En F1, ils avaient 14 jours à compter de la publication de ces résultats, ou quatre jours avant la remise des prix de la FIA, pour lancer un droit de révision. Ces deux délais étaient longs avant le Coronavirus.

Les personnes lésées peuvent cependant encore demander au Tribunal international de la FIA d’ouvrir une enquête disciplinaire sur leurs soupçons de violation des règles. Mais attendez une minute – la FIA n’a-t-elle pas simplement terminé sa propre enquête sur ce fiasco ombragé du flux de carburant Ferrari? Et son rapport ne suggère-t-il pas que la FIA ne peut pas prouver que Ferrari a bel et bien agi en dehors du règlement? L’équipe insiste sur le fait que non.

Le point 2.7 du règlement technique de F1 oblige également le concurrent à convaincre la FIA que sa voiture est conforme au règlement et à la lecture du rapport de la FIA, il est clair que Ferrari a fait exactement cela.

Ce qui, à mon avis, laisse les lésés à rien d’autre à faire qu’à aller devant un tribunal supérieur. Et cette autorité les renverra probablement aux règles qui les lient dans le jeu auquel elles jouent, que la FIA a quand même livrées à la lettre.

Tout cela ressemble un peu à la destitution du vieux Donald. Tu te souviens de ça? C’est arrivé il y a seulement un mois et ce n’était pas seulement un vieux scandale juteux!

Le fait d’oublier tous si vite me rappelle également cet autre énorme précédent de la FIA – la pénalité de cent millions de dollars de McLaren pour avoir volé toute cette propriété intellectuelle de Ferrari. Certes, la FIA ouvrant ses dernières conclusions à tout le monde verra une fois de plus l’IP de Ferrari compromise? Je ne faisais que demander…

Tous considérés comme des scandales comme tous les autres scandales, celui-ci éclatera bientôt aussi.

Oh oui – encore une chose – cet homme sage m’a aussi dit de ne jamais laisser les faits interférer avec une bonne histoire. J’ai toujours adhéré à deux de ses principes, ne me demandez pas lequel!

.