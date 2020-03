Red Mist: la grande affaire FIA-Ferrari – plus de pop-corn s’il vous plaît!

Quelques secondes après la fin des essais hivernaux de Formule 1 vendredi soir, la FIA a révélé que, “après des investigations techniques approfondies, elle a conclu son analyse du fonctionnement de la Scuderia Ferrari Formula 1 Power Unit et a conclu un accord avec l’équipe.”

La déclaration a poursuivi: «Les détails de l’accord resteront entre les parties – la FIA et la Scuderia Ferrari ont convenu d’un certain nombre d’engagements techniques qui amélioreront la surveillance de toutes les unités de Formule 1 Power pour les saisons de championnat à venir ainsi que d’aider le La FIA dans d’autres tâches réglementaires en Formule 1 et dans ses activités de recherche sur les émissions de carbone et les carburants durables. »

Peu de temps avant la révélation de la FIA, Mattia Binotto, patron de l’équipe Ferrari, a déclaré: «Notre unité motrice 2020 n’est pas aussi solide que la saison dernière – je pense que nous combattons une combinaison de performances du moteur et que la voiture a trop de traînée. Nous nous sommes concentrés sur la fiabilité et cela compromet en quelque sorte les performances.

«Nous ne nous cachons pas – c’est notre véritable performance et il est difficile d’admettre quelle proportion est la traînée et ce qui est la puissance en public, mais nous sommes certainement en baisse de vitesse par rapport à d’autres concurrents et qui est affecté par un sens de la traînée et l’autre du programme de fiabilité que nous avons en place. » Programme de fiabilité? Bon, d’accord!

Les révélations de la FIA couplées aux préoccupations de Binotto se sont répandues comme une traînée de poudre dans les médias italiens, où le principal porte-parole du sport automobile du pays, Autosprint, a souligné: «Les rivaux de Ferrari étaient des soupçons quant aux performances du moteur SF90 du cheval cabré et il était allégué que l’équipe avait contourné le débitmètre de carburant de manière à permettre aux monoplaces de Vettel et Leclerc un avantage de puissance pendant la majeure partie de la saison 2019.

“C’était un avantage qui, comme vous vous en souvenez peut-être, a fait accuser Verstappen,” Ils ont arrêté de tricher “suite à une baisse des performances de Ferrari après une directive de la FIA devant l’USGP à Austin. Malgré tous les contrôles techniques jusqu’en 2019, aucune irrégularité n’a été constatée et aucune équipe n’a jamais déposé de plainte officielle. Aujourd’hui, la FIA et Ferrari ont mis une pierre dessus. »

Le principal analyste de Ferrari F1, Leo Turrini, était un peu plus accablant sur la racine du problème en interprétant la situation.

“Le communiqué de presse de la FIA de vendredi sur le différend FIA-Ferrari est objectivement incompréhensible, ou du moins pour les mortels ordinaires”, a médité Turrini. “Pour mémoire, il y avait des réserves sur les performances du groupe motopropulseur de Ferrari pendant la saison 2019 et comme le fait la FIA, elle a ouvert une enquête à ma connaissance concernant le débitmètre de carburant et au-delà.

«Ferrari a fait valoir que ce qu’elle faisait était légal et il semble que la FIA a accepté d’être en désaccord et a donné à Ferrari le bénéfice du doute tout en supprimant la faille que Ferrari exploitait. La FIA ou Ferrari a-t-elle gagné ou perdu ce match? Eh bien, la solution technique a conduit à la révision des règles qui s’appliquent également à Mercedes, Honda et Renault.

«La FIA a donc simplement égalisé les règles au lieu de reconnaître un problème ou de disqualifier Ferrari, qui a clairement exploité une faille dans le règlement pour obtenir un avantage, ce qui implique de la bonne foi. La solution reste également privée entre les parties, mais il faut se demander qui a dénoncé faute d’un euphémisme moins anglo-saxon – qui était la taupe de la FIA?

“Je ne suis ni John le Carré, ni ne vais-je jamais écrire aussi, mais je sens un rat et je ne pense pas me tromper!”

Alors qu’avons-nous ici? Ferrari trichait-il? Qui a sifflé? Et pourquoi la FIA a-t-elle balayé celui-ci sous le tapis, plutôt que de frapper une amende de cent millions de dollars, comme cela a été le cas par le passé?

Sur la triche de Ferrari, j’ai mené un sondage sur mon groupe Facebook Auto & Sport – un groupe assez érudit de coureurs et de fans, dont je fais entièrement confiance à l’opinion collective. La question était simple: Ferrari Cheats? Et les réponses encore plus simples: oui ou non. La réponse était un 85% non.

Qui a sifflé? Suivez l’allusion des médias italiens – elle ne fait référence qu’à une autre partie au-delà de Ferrari et de la FIA dans ses interprétations assez intrigantes.

Et pourquoi la FIA a-t-elle tout balayé sous le tapis? Il n’a pas – il a considéré la situation actuelle, a examiné le cas de Ferrari et a manifestement conclu que pendant que Maranello faisait quelque chose de bizarre; que les règles régissant la situation n’étaient ni assez noires ni blanches pour en effet violer la Scuderia sur les phalanges. Il a donc simplement comblé l’échappatoire et confirmé que la question avait été réglée, afin que nous puissions tous avancer.

Pour terminer, je vous laisse sur ce point – lorsque la nouvelle de la direction à deux axes de Mercedes a été annoncée la semaine dernière, le consensus était au départ que c’était une telle triche, donc illégale. Ensuite, la FIA a déclaré que c’était cool pour 2020 et que tout d’un coup le DAS était la meilleure chose du génie F1 après l’aile, les effets de sol ou le double diffuseur. Mais le DAS est également illégal l’année prochaine.

Alors, quelle est la différence entre DAS et le truc de carburant FIA-Ferrari? Eh bien, rien de vraiment – les deux ne sont que la preuve que deux équipes brillantes exploitent au mieux les règles du jeu pour faire encore mieux à tout point de la course – pour aller plus vite que les autres et gagner.

Obtenez-le encore…?

.