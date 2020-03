Red Mist: l’arrogance qui rend la Formule 1 embarrassante

Lewis Hamilton l’a appelé: Cash is King. La Chine n’a pas dérangé – elle a annulé son Grand Prix dès qu’il est devenu évident qu’il pourrait y avoir un problème.

Il y a deux semaines, alors que la crise italienne ne faisait que commencer, beaucoup ont demandé s’il était sage pour la F1 de se rendre en Australie et aux courses de début de saison restantes face à COVID-19? La F1 a confirmé que le spectacle continuerait.

Il y a quelques jours, la plupart des voyageurs en Australie en provenance d’Italie ont dû sauter à travers des cerceaux juste pour sortir, laissant une catastrophe croissante à la maison. Cela a pris du courage. La F1 a continué malgré tout.

Hier, pas un homme pour effrayer facilement, Hamilton, sextuple champion du monde de F1, a avoué son souci de quitter sa chambre d’hôtel à Melbourne. Néanmoins, la F1 est tombée.

Enfin, vendredi matin, avec des coronavirus faisant des ravages dans le paddock de Melbourne (et dans le monde), les fans désenchantés ont manifesté aux portes, ils ont inévitablement mis la course en conserve.

La position de la F1 en poussant contre toute attente, tous les conseils et tout bon sens pour courir en Australie, pue une arrogance que le sport se considère plus grand que son peuple, plus grand que ses équipes, plus grand que ses fans. Pourtant, sans ses gens, ses propres équipes et ses fans, qu’est-ce que la F1?

Son arrogance se propage bien au-delà du défi de la F1 face au coronavirus également – la dernière communication du patron de la FIA Todt avec les parties prenantes de sa saga clandestine parallèle de flux de carburant Ferrari n’était qu’une autre expédition draconienne qui a de nombreuses rayures.

C’est secondaire en ce moment, car la F1 a non seulement contribué à la catastrophe du COVID-19 qui se propage à travers sa propre communauté, mais a également infecté davantage l’Australie et toutes les autres sociétés dans lesquelles le sport doit désormais retourner, contre tous les conseils préalables et tout bon sens.

Ce découpage à mort par un sport apparemment si empreint de sécurité restera longtemps une épine dans son flanc. Il laisse un goût amer dans la plupart des bouches, car comme le suggère Lewis Hamilton, la F1 semble beaucoup plus préoccupée par son propre solde bancaire et son propre ego que ce qui fait vraiment tourner le monde.

Peut-être avec du temps libre pour réfléchir à son avenir, la F1 reviendra avec une attitude différente. Ce serait un pas en avant bienvenu car cet ancien est vraiment gênant…

