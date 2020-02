Red Mist: le dilemme pittoresque de l’évier d’Aston ou de nager en F1

Chut, petit bébé, ne dis pas un mot, papa va t’acheter un oiseau moqueur. Et si cet oiseau moqueur ne chante pas, papa va t’acheter une bague en diamant. Et si cette bague en diamant devient laiton, papa va vous acheter des voitures de course. Et si ces voitures de course se cassent, papa va vous acheter une équipe de F1.

Et si cette équipe de Formule 1 ne gagne pas, papa va t’acheter Mercedes-Benz… Désolé, fais cette Aston Martin.

Semble familier? Eh bien, c’est le petit lot de Lance Stroll, maintenant que papa a également acquis Aston Martin. Pas seulement une voiture – toute l’usine flippante!

Certains voient cela comme un mariage tordu de besoin et de besoin qui est destiné à échouer. D’autres estiment que c’est une étrange union de richesse, d’ingénierie, d’imagination et d’un désir insatiable de gagner qui verra finalement Aston Martin émerger en tant que légende de la Formule 1. Quoi qu’il arrive, c’est déjà un conte intrigant impliquant quelques personnages assez charmants…

Tout d’abord, Lawrence Sheldon Strulovitch – le milliardaire canadien du commerce de chiffons que vous connaissez en tant que papa Lawrence Stroll qui a poussé son fils Lance en F1. Promenez-vous senior. possède également une flotte de Ferrari classiques, une tranche pratique Racing Point F1 et plus, et a acquis 20% d’Aston Martin pour 200 millions de dollars cette semaine. Maintenant, il a pris le contrôle du constructeur de supercars dans un accord qui voit également Racing Point devenir Aston Martin en Formule 1.

L’entente Aston-Stroll découle d’une offre publique initiale d’Aston Martin bâclée qui n’a pas livré l’argent ni les investisseurs que la société de Gaydon, au Royaume-Uni, souhaitait financer des dépenses importantes pour son véhicule utilitaire sport audacieux, l’électrification et d’autres plans. Le sauvetage de Stroll le vendredi lui aurait déjà rapporté 45 millions de dollars sur papier alors que la société révélait un changement de stratégie.

Alors qu’il a plus récemment eu un rapprochement technique avec Red Bull et s’est effectivement lancé dans une incursion de quatre courses de courte durée et presque inutile avec Carroll Selby et Roy Salvadori à l’avant du moteur DBR4 face à un nouveau train arrière maniable. à moteur 1959, Aston Martin n’a jamais vraiment eu de F1. Son programme de course a généralement été en GT et au Mans, mais il a maintenant une équipe de Formule 1.

À ce stade, je dois faire une digression: rappelez-vous l’effort désastreux de Nissan au Mans il y a quelques années – cette catastrophe de la traction avant qui a complètement échoué dans son défi de physique de course?

Le projet est sorti de l’arrière du précédent projet douteux de Garage 56 de Nissan qui ressemblait – enfin – à un gode avec son nez étroit et sa minuscule piste de roue avant. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi vous vous souvenez si bien de ces efforts malgré leur échec?

Permettez-moi de répondre à cela en vous présentant le facteur clé de mon argumentation en faveur ou en rupture; Entrez Andrew Palmer, un disciple du patron controversé de Renault-Nissan Carols Ghosn et un ingénieur avec un instinct brut autoproclamé pour le marketing.

Andy a joué un rôle déterminant dans l’électrification de la marque Nissan tout en supervisant la division de course du constructeur automobile, où il était à la fois derrière ce Garage 56 ZEOD RC et les désastreux projets GT-R LM.

Beaucoup ont dit que la GT-R LM avait besoin de temps, mais l’idée farfelue avait vraiment peu de chances de donner des résultats, surtout après que Palmer a quitté Nissan… pour devenir PDG de, vous l’aurez deviné… Aston Martin. Là-bas, Palmer a augmenté ses plans pour introduire un nouveau modèle par an, en tête de ce projet majeur de SUV DBX, mais la société a pris du retard dans son lancement IPO, qui n’a ensuite pas réussi.

Bref, Aston Martin avait besoin d’un miracle. Et boof! Lawrence Stroll est soudainement apparu à la porte de Gaydon avec un pot d’or important et un énorme désir de réussir en Formule 1 – avec un peu de chance, bien sûr, avec le jeune Lance au volant.

Maintenant, Palmer reste le chef de la direction d’Aston, où il a ouvertement reconnu son enthousiasme à avoir plus que quelques choses en commun avec son nouvel actionnaire. Plus important encore, leur amour mutuel pour les voitures et la course, et encore moins qu’ils ont maintenant une équipe de F1 entre eux. Le tout est plutôt beau, mais il y a quelques squelettes dans le placard.

Les exploits de course d’Andy Palmer ne l’ont pas exactement couvert de gloire. En fait, son manque catastrophique de résultats fait que les chances de ce qu’il propose ensuite sont assez courtes. Le Racing Point de Stroll n’est pas non plus précisément la plate-forme idéale pour lancer la prochaine grande course de Formule 1 – et réaliser quelque chose qui a pris 70 ans à Aston Martin, 107 ans. Mais la Jaguar était une excellente base pour Red Bull, non…?

Ainsi, alors que le sauvetage de Stroll comporte une mise en garde de course extraordinaire et que l’histoire de la Formule 1 d’Aston Martin n’a même pas encore commencé à être racontée, beaucoup s’attendent à ce que cette décision résulte d’une confusion entre le besoin et le besoin de flop.

Mais c’est aussi une entreprise qui implique un groupe improbable de personnes, chacune avec un énorme point à prouver et soutenue par un milliardaire qui veut battre le monde à tout prix. Alors qui sait, cette Aston Martin Formula 1 Malarkey pourrait tout aussi bien voler…

Et si cette charrette et ce taureau se retournent, papa va t’acheter un chien nommé Rover…

.