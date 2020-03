Red Mist: Leclerc, les Todts et le vrai éléphant dans la pièce

Jetons un coup d’œil à De Lorean de Retour vers le futur. Rendez-vous à l’an deux mille…

Frais de prendre Peugeot sur une montagne russe de succès du Championnat du Monde des Rallyes à Dakar au Championnat du Monde d’Endurance et au Mans, Jean Todt commence à obtenir Ferrari droit pour Luca di Montezemolo après un an ou deux de courir Ross Brawn, Rory Byrne et Michael Schumacher, que Luca a volé à Briatore.

Les choses vont mal et Jean profite de la Formule 1 – à tel point qu’il obtient des affaires d’ailleurs mais c’est délicat de les assumer – conflit d’intérêts, vous voyez ce que je veux dire?

Pas de problème, le fils Nicholas dans la mi-vingtaine à l’époque, est toujours mouillé derrière les oreilles, mais bon sang, papa le jette au fond, aligne son garçon avec la jeune star montante brésilienne Felipe Massa et la direction de Lil ‘Todt carrière commence. Pour faire court, Michael coïncide par hasard avec cinq titres de F1 consécutifs pour Ferrari, la super équipe est tous des héros et tout le monde est heureux.

Retour vers le futur et 20 ans plus tard, Prez Jean est le patron de la FIA depuis plus d’une décennie et Nicolas, célèbre pour être son fils, gère les pilotes de course Daniil Kvyat, Felipe Massa, Pastor Maldonado, James Calado, José María López, Caio Collet, Marcus Armstrong et Gabriele Minì. Et Charles Leclerc. Wiki est votre ami.

Maintenant, tout se passait à merveille pour les Todts – papa était joyeusement installé dans son palais matelassé de la FIA parisienne et le jeune Nic, et bien son beltriste Leclerc s’est vraiment bien passé l’année dernière, n’est-ce pas…?

Personne n’a trop pris en compte le fait que la FIA était préoccupée par l’incroyable tour de vitesse de Ferrari qui l’a élevée d’une première moitié désastreuse de la saison à frapper le sol en courant pour battre le reste alors que Carlito Leclerc a vaincu l’opposition et est revenu de Singapour fait la moue comme un bébé parce que le vieux Seb lui a enseigné une leçon sous ces lumières.

Seule la bousculade Ferrari lui a également coûté une victoire russe, mais elle a soudainement explosé – à peu près au même moment où la FIA a installé quelques débitmètres de carburant supplémentaires sur les SF90 et avant que les tout-petits en babygrows rouges ne se soient abaissés aux spécifications de la maternelle. au moment où le Brésil était venu et parti.

Ainsi, entre ce fiasco et bien d’autres, la propagande Ferrari et le hullabaloo étonnants à l’approche du lancement de la SF1000 et des récents tests d’hiver F1 Maranello étaient clairement perplexes. Et puis est venue cette farce de tests hivernaux lorsque l’Alfa à moteur Ferrari de Raikkonen était environ dix pour cent plus rapide que les Ferrari, tandis que Binotto pleurait toujours que ses voitures n’étaient pas en sacs de sable. Tu veux nous en dire un autre, Matteo…?

Mais à quelques minutes du dernier arrêt du turbo du V6 à Barcelone vendredi dernier, la FIA a laissé tomber une petite perle qui a mis environ une semaine à bien digérer et a depuis lors plongé le monde de la F1 dans une apoplexie totale.

Je n’ai pas besoin de vous parler des ramifications de la “ triche ” de Ferrari – si vous avez lu jusqu’ici, vous savez sûrement pourquoi Toto Woolf mène une révolte contre la FIA et Helmut Marko de Red Bull menace de poursuivre l’organe directeur et ses rivaux en rouge pour avoir perdu contre Ferrari dans le championnat de constructeur de F1 de l’année dernière.

Pourtant aucun d’entre eux n’a eu les couilles pour toucher l’éléphant dans la pièce…

L’éléphant? Quel éléphant?

Eh bien, permettez-moi de vous ramener au sommet de cette histoire, à l’époque où notre président de la FIA dirigeait Ferrari et son enfant Nicolas apprenait les règles de la gestion.

Revenons à aujourd’hui, et qui conduisait cette Ferrari que tout à coup dominait en Belgique, Monza et Singapour? La prodigieuse charge du jeune Nic. Carlito – c’est qui. Peu importe que papa ait été le capo Ferrari à travers ses plus belles années de F1.

Ajoutez maintenant la réponse nulle de la FIA et les Todts – ahem, désolé – les points commencent à se rejoindre, n’est-ce pas …?

Prenez du recul et jetez un œil à ces points et à ce que vous voyez. Je vois un grand éléphant sale avec un enfer d’un gros tronc qui se profile dans l’ombre de la pièce. Attendez – c’est Jean Todt, n’est-ce pas?

Maintenant, suivez l’argent. La charge du fils du patron est soudainement venue bien, mais il est maintenant apparu que sa voiture avait un sacré tour qui aurait probablement dû renvoyer le gamin à Monaco ou, au moins, à l’arrière de la grille. Mais il a gardé les victoires, ses actions ont monté en flèche et le problème a disparu.

Mais attendez! C’est de retour – après une tentative mal avisée de tout balayer sous le tapis.

Maintenant, pourrait-il y avoir juste un lien entre Nicolas Todt, Charles Leclerc et l’appel pittoresque de la FIA pour dire qu’il s’agit d’un accord secret? Les conflits d’intérêts ne vous sautent pas dessus aussi?

Si oui, alors tout d’un coup, il devient clair que Toto Wolff et les six autres sont plus qu’un peu énervés… Des moments intéressants en effet!

Grande question: Jean Todt doit-il démissionner de son poste de président de la FIA?

