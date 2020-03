Red Mist: (Quand) la Formule 1 va-t-elle recommencer?

Quelqu’un m’a demandé ce matin: “Quand la Formule 1 recommencera-t-elle?” Comme trente autres personnes l’ont fait au cours des deux dernières semaines. La pause était enceinte. Ma réplique aujourd’hui était très différente de la plupart. Et pour une très bonne raison… “La F1 va-t-elle recommencer?”

Rollback quatre-vingts ans – avant que le Championnat du Monde FIA ​​F1 ne devienne la chose – et il y avait dix-neuf Grands Prix en 1939.

Les pilotes Mercedes Rudolf Caracciola et Hermann Lang ont remporté les Grands Prix suisses et allemands au volant de W154 et Tazio Nuvolari a emporté son Auto Union C en Yougoslavie, pour clôturer la glorieuse ère d’or qui s’est déroulée de 1918 à 39.

Le Bathurst 100 était la dernière des trois courses internationales à se dérouler en 1940 avant que les hostilités ne mettent fin à tous les sports automobiles internationaux face à la Seconde Guerre mondiale.

L’année dernière, vous vous souvenez peut-être que les pilotes Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont remporté les Grands Prix des États-Unis et d’Abu Dhabi dans leurs W10, chaque équipe de Max Verstappen emmenant sa Red Bull Honda à la victoire du Grand Prix du Brésil.

Et la seule course sur circuit international à laquelle j’ai fait rapport jusqu’à présent cette année est la course de 12 heures de Bathurst.

Les poils à l’arrière de votre cou sont-ils encore debout?

Je ne peux pas vous dire quand tout recommencera, mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a 80 ans, la course n’a pas recommencé avant quelques Grands Prix de la Coupe de la Libération de fin 45 remportés par Henri Louveau dans une Bugatti de Maserati et Jean-Pierre Wimille. Et ce n’est qu’en avril 1946 que les courses reprennent pour de bon lorsque Maserati de Gigi Villoresi remporte le Grand Prix de Nice.

Il n’y avait pas d’équipes de travaux, les machines étaient généralement des Alfa Romeos, Maseratis, Bugattis et ERA du milieu des années 30 et cela prenait deux ou trois ans pour que de nouvelles voitures arrivent sur la scène. Ce n’est qu’en 1950 que les choses ont commencé à fonctionner comme elles l’étaient à nouveau avec l’avènement de la Formule 1.

Alors non, si vous me demandez quand nous repartirons, je vous demanderai tout de suite, allons-nous repartir? Et ce n’est pas seulement à cause des coïncidences étonnantes ci-dessus. Comme vous, ce soir, mon pays entre en détention.

Ils disent pendant trois semaines et nous prions tous vraiment qu’il en soit ainsi, mais est-ce que nos prières seront exaucées? Combien de temps l’humanité devra-t-elle encore se cacher?

Le matin, je ne regarde plus les prévisions météorologiques et les indicateurs financiers avant de siroter une tasse de rooibos tout en faisant Target et les mots croisés – non, je vais voir le bilan de la mort d’hier Covid-19 et le décompte total (21284 jusqu’à présent et un tragique 2390 hier et en comptant) et je me dis, comment diable cela va-t-il continuer? Qui sait? Nous nous soucions tous.

Au-delà de la dévastation de la mort, l’impact économique sera également horrible. Des milliards de personnes font face à la ruine à travers le monde, alors est-ce vraiment important si nous recommençons à tourner en rond?

Et quand nous recommencerons à courir, y aura-t-il de la place pour des équipes de mille hommes qui dépenseront des milliards de dollars pour s’amuser? Sans parler des joueurs de football échangés contre cet argent, des golfeurs, des boxeurs et du reste? Réfléchissez y un peu. Et tirez vos propres conclusions.

Oui, nous courrons à nouveau, nous jouerons donc au football et au rugby, au golf, au cricket et les Jeux olympiques auront lieu dans le futur.

Mais la deuxième ère dorée est probablement terminée et je m’attends à ce que les choses soient très différentes une fois que nous sortirons, nous dégourdirons les jambes et serons prêts à repartir.

.