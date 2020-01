Red Mist: Que fument ces Hollandais à Zandvoort?

Je me suis réveillé ce matin et j’ai frotté la crasse de mes yeux comme je le fais toujours, j’ai attrapé l’iPhone, je me suis connecté à GP247 et j’ai vite lu l’histoire de . sur Zandvoort.

J’ai dû essuyer la merde des yeux une deuxième fois – que fument ces Hollandais?

Ne vous y trompez pas, Zandvoort a un grand héritage – j’ai de merveilleuses images d’enfance de Niki et Clay menant à Tarzan, la victoire improbable de Hesketh de James; Gilles, bien être Gilles et bien plus encore dans mon esprit. Mais tout change et comme Spa, Le Mans, Kyalami et tant d’autres grands circuits anciens, ils ne sont plus les mêmes aujourd’hui – pas moins géniaux, tout simplement différents de ce qu’ils étaient autrefois.

Alors suis-je sûr que le nouveau Zandvoort sera spectaculaire… mais de quelle manière…?

Déjà proposé comme un parachute Hot-Wheels, le circuit révisé comprend quelques virages très controversés dans une sorte de carrousel Nurburgring Nordschleife suralimenté croisé avec l’ovale Indy ou Daytona, clairement conçu spécialement pour la Formule 1 à le prochain Grand Prix des Pays-Bas renaît.

Mais je me demande aussi une fois de plus si la F1 n’a pas appris de ses douloureuses anciennes erreurs?

La semaine dernière, j’ai demandé pourquoi un nouveau grand prix de stationnement 2021 malgré une probabilité statistique à 100% que cela soit un autre échec semblable à Vegas. Et maintenant ça…

Rappelez-vous la dernière fois que la F1 a pris un virage ovale?

Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire – c’était à Indianapolis le vendredi 17 juin après-midi, lorsque la BMW de Ralf Schumacher a subi un énorme accident après l’échec de son Michelin sous la contrainte de courir sur la pente raide.

Le résultat a été une autre farce de la F1 alors que six voitures Bridgestone-shod apparemment non affectées se sont alignées pour un autre casino F1 après que les coureurs Michelin se soient tous retirés. La société française du caoutchouc ne pouvait garantir que ses pneus ne tomberaient plus en panne sur le banc. Farce.

Maintenant, la brigade Zandy vantant ces remblais comme des points chauds de dépassement – mais pensez, ajoutez une tête brûlée ou deux (vous savez qui ils sont) et un couple de ses “ copains ” casse-cou faisant ces mouvements kamikazes, ils ont tendance à faire partie du milieu du peloton, et nous allons probablement tester l’équipe de récupération.

Ce qui pose la question: les maréchaux et l’équipe de survie de F1 sont-ils prêts à relever les nouveaux défis de faire face à un incident dans ces virages très cambrés?

Bien sûr, Zandvoort est sans déjà le circuit le plus parlé en Formule 1 et les organisateurs sont convaincus que nous y verrons des courses spectaculaires. Ils promettent également aux conducteurs “une erreur et ils sont partis” et en effet, Max Verstappen pourrait très bien faire face au nouveau défi, mais il peut être un aimant incident lorsque l’adrénaline pompe.

Chez lui, cela pourrait compter contre lui, il devrait demander à son compagnon Dan-the-Man comment faire face au stress que cela apporte à la fête…

Mais en revenant à l’histoire, il y a aussi des pièges importants à prendre des voitures conçues pour la course de gauche à droite sur un circuit incliné et, pour ma part, réserve mon jugement sur celui-ci et je le traite avec inquiétude comme vous le faites avec l’inconnu.

En terminant, j’espère que personne ne se blessera. Désolé, j’ai dû le publier. Maintenant, où est mon café froid…?

.