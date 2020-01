Red Mist: Qui remplacera Seb quand il quittera Ferrari?

L’un des plus grands points de discussion en Formule 1, jusqu’à ce que le sujet soit résolu plus tard cette année, sera la querelle pour le siège numéro un de Ferrari, ou en d’autres termes la place de Sebastian Vettel à la Scuderia.

Le contrat du quadruple champion du monde de F1 avec Maranello expire à la fin de l’année à la suite de ce qui a été un passage de cheval cabré assez stérile jusqu’à présent – il y a encore une saison à courir, rappelez-vous…

Quoi qu’il en soit, il y a eu plus que suffisamment de flatulences sur l’avenir Ferrari de Lewis Hamilton – la bible du sport automobile italien Autosprint, après tout, a déjà reproduit une image falsifiée de Lewis dans un costume Ferrari rouge pour narguer le Tifosi en septembre 2018 et il y avait une tempête littérale sur le sujet il y a quelques semaines, une fois que Hamilton avait pris son dernier titre et, étonnamment, peu de temps après, nous avons régurgité à nouveau l’affaire il y a quelques mois.

Les faits sont simples – Seb et Lewis sont tous deux hors contrat car cette ère de F1 actuelle expire après cette saison.

La spéculation devient compliquée; Vettel n’est clairement pas le chappie le plus heureux après l’arrivée du jeune Carlito Leclerc à Maranello. Contrairement au précédent maestro allemand à Maranello, le garçon monégasque est autorisé à battre Vettel, comme il le peut, l’a et le fera à nouveau, plutôt que Ferrari ayant un gorille dans sa deuxième voiture contractée pour ne pas battre le numéro un des années superteam de Schumi.

Alors, ne devrait-il pas s’arrêter? Vettel est-il susceptible de naviguer dans le crépuscule de sa carrière en traitant mano-a-mano avec un jeune parvenu talentueux? Voudriez-vous…?

Puis l’histoire de Mercedes – celle de l’équipe de course vendue – vraisemblablement comme la prochaine acquisition pour satisfaire l’appétit vorace récent de Roger Penske – avec Merc se retirant pour n’être qu’un fournisseur de moteurs – verrait prétendument Lewis libre d’aller et prétendument laisser Toto Wolff le suit jusqu’à la # 4 via Abetone Inferiore.

Les deux mastodontes conviendraient très bien à Maranello – mais Lewis et Toto peuvent-ils jamais réussir à sortir un «Jean Todt» chez Ferrari infusé de polémique, bien sûr. Mais les preuves suggèrent que le «casino» était une sorte de stratagème de négociation et un scénario hautement improbable.

Cependant, je dirai – il y a un cheval noir – prêt à répéter l’histoire.

Selon de récentes spéculations dans la presse allemande, la lune de miel pourrait être terminée chez Renault. Interrogé sur l’engagement de Daniel Ricciardo envers la Régie, le patron de l’équipe, Cyril Abiteboul, a répondu de manière énigmatique: «Je pense que ma réponse serait différente aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quelques semaines ou quelques mois…»

Est-ce cette fumée que nous voyons là?

Danny (racines italiennes, etc.) a également longtemps été invité à s’habiller en rouge tôt ou tard et si cette dernière spéculation s’avérait avoir des jambes, nous verrions Dan oust l’ancien coéquipier de Red Bull Vettel, cette fois, de Ferrari.

Ainsi, les réponses possibles à la question posée dans le titre sont doubles:

Seb reste et les choses entre les pilotes restent telles qu’elles sont ou s’aggravent car il est peu probable qu’elles s’améliorent à moins qu’il ne doive inconditionnellement jouer le rôle de numéro deux si Carlito continue de le bêta;

Dan arrive avec son grand sourire, refroidit les choses à Maranello et pousse Carlito plus fort qu’il n’a été poussé auparavant sans l’aggro qu’ils traversent maintenant avec leur paire explosive actuelle.

Non, il n’est pas acquis que Seb quittera Ferrari à la fin de cette saison, mais ce qui précède s’applique également à son départ, ce qui devrait être bien avant la fin de l’accord de son coéquipier de 22 ans en 2024.

Intensifiez le blaireau de miel!

Alors à vous: qui courra en rouge aux côtés de Leclerc l’année prochaine?

