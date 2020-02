Red Mist: souvenirs privilégiés, halcyon hébété…

Prise le mardi 20 février 1979 le premier après-midi du test de Formule 1 de Kyalami de cette année, cette image est apparue à la page 3 du Rand Daily Mail du lendemain matin.

C’était la première fois que quelqu’un voyait le 312 T4, quelques secondes après qu’il soit sorti d’une remorque fermée après avoir été transporté directement de Rome à Johannesburg sur un Alitalia 747 en route vers Kyalami.

Cette photo a été prise derrière les stands (c’est-à-dire le mur de béton adjacent au pont Dunlop) avant que nous ne la poussions jusqu’au box sous la tour de contrôle. Ils conduisaient un T3 ce matin-là en attendant l’arrivée de cette voiture – Jody a ensuite testé cette voiture à partir du mercredi, tandis que Gilles a continué avec le T3 avant l’arrivée de son T4 ce week-end.

Cette image capture l’essence de ces jours si brillamment – les gars de l’équipe protègent la jupe à droite de la voiture et c’est moi sur le pneu arrière gauche (à l’extrême droite de la photo). Derrière la voiture regardant de gauche à droite, quelques légendes sud-africaines appropriées, sont Ben Morgenrood dans la chemise à carreaux et George Fouche est le gamin de l’école, puis derrière le cerceau en chemise bleue et cravate sombre est Jack Nucci et le mec derrière lui dans le pantalon court, les mains sur les hanches est John Love et le gars à droite (chemise beige, pantalon foncé, bras croisés) est Wayne Taylor!

Quand je suis rentré au technikon le lundi deux semaines et présenté mon billet de médecin, le conférencier a sorti cette édition du journal, s’est tourné vers la photo et m’a demandé ce que c’était!

Souvenirs privilégiés, halcyon hébété…

