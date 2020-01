Red Mist: verrons-nous à l’avenir des moteurs de Formule 1 à 2 temps?

La Formule 1 pourrait bien être verrouillée et chargée en prévision de son tout nouveau paquet de règles l’année prochaine, mais le sport est déjà bien avancé sur le superbe projet de voitures de grand prix propulsées par de nouveaux moteurs à deux temps éco-alimentés sensationnels dans sa prochaine un pas vers un avenir bien plus neutre en carbone.

Une proposition audacieuse et passionnante, le nouveau plan prévoit de voir la F1 Formule E tout verte, tout en utilisant des moteurs à combustion interne qui hurleront plus doux que même ces incroyables V10 d’une décennie auparavant.

Tout à fait contraire aux histoires de vieille femme de vieux deux-temps rauques et enfumés qui sont sales, des sauvages dévoreurs de terre confinés aux moteurs de bateaux hors-bord, aux tronçonneuses, aux karts, aux petites motos et aux tondeuses à gazon, il semble maintenant que même le MotoGP envisage un retour à l’éco de demain -les deux temps plus conviviaux que le sport automobile, en général, cherche à faire un pas en avant équitable au milieu de tous ces mensonges de carbone de la peur de la mort et de l’hystérie.

Demain Screamers de Formule 1

«Je suis très impatient de nous voir partir en deux temps», a déclaré Pat Symonds, directeur technique de la Formule 1, lors de la récente conférence sur l’efficacité énergétique de la Motorsport Industry Association. «Deux coups sont beaucoup plus efficaces et font même beaucoup de bruit à l’échappement. “Beaucoup de problèmes précédemment associés aux deux temps à l’ancienne ne sont tout simplement plus d’actualité non plus.”

La spéculation suggère que ces nouveaux moteurs resteront hybrides et seront également alimentés synthétiquement avec des idées à plus long terme pour même combiner l’hydrogène avec le carbone capté dans l’air pour créer un surplus d’énergie verte. Le concept va plus loin en suggérant que les avions à carburant électronique pourraient même un jour transporter des voitures et des équipements de F1 vers des grands prix éloignés, afin de réduire considérablement l’empreinte carbone du sport.

«Notre engagement à poursuivre avec les moteurs actuels jusqu’en 2025 nous donne amplement le temps de nous assurer que la prochaine étape est vraiment bonne», a souligné Symonds.

«La prochaine unité motrice F1 pourrait bien être la dernière que nous fabriquons avec des hydrocarbures liquides, mais il y a de fortes chances pour qu’il y ait encore un moteur à combustion interne au-delà – fonctionnant même de façon plausible à l’hydrogène. “

«Le moteur à combustion interne a un avenir bien plus long que les politiciens ne le pensent car ils accrochent tout sur les véhicules électriques, mais il existe de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles les véhicules électriques ne sont pas la solution pour tout le monde.

«Il y a énormément de recherches sur les moteurs à deux temps, qui sont mieux connus pour leurs performances enfumées et bruyantes dans les tondeuses à gazon, plutôt que pour leur potentiel au sommet du sport automobile. Il est cependant raisonnablement évident que si vous allez pomper ce piston de haut en bas, vous pourriez aussi bien en tirer du travail à chaque fois que le piston descend plutôt qu’à chaque fois qu’il descend.

«Le moteur à pistons opposés (deux temps) revient beaucoup et offre déjà une efficacité nettement supérieure de 50% sous forme de voitures de route. Ajoutez l’injection directe moderne, la charge de pression et de nouveaux systèmes d’allumage, et de nouvelles formes de moteurs à deux temps seront très efficaces et très respectueuses des émissions – je pense qu’il y a un bon avenir pour eux », a ajouté Symonds.

Symonds prévoit maintenant de mettre en place un groupe de travail pour développer la prochaine génération de spécifications de moteur de Formule 1 de la même manière que les prochaines règles de châssis 2021 ont été élaborées en collaboration avec les équipes et les constructeurs de moteurs dans le but de limiter les coûts.

Cela se produira en tandem avec le développement d’un carburant synthétique conçu pour fournir un mélange optimal d’hydrocarbures pour permettre un taux de compression plus élevé et une efficacité thermique nettement améliorée pour garantir l’efficacité, les performances et les émissions de particules ultimes, en commençant déjà par le moteur actuel.

Alimenter un avenir plus propre

En approfondissant un peu plus l’arrière-plan de ce développement, il est clair que la Formule 1 a la Formule E dans son réticule. Très controversée, la formule électrique pionnière ne parvient pas à atteindre bon nombre de ses objectifs à plusieurs niveaux, notamment la nécessité de déplacer un réseau complet de voitures, de générateurs et du reste du monde, sans parler de tous ces défauts de batterie et plus encore.

Ai-je dit des générateurs de Formule E? En effet, je l’ai fait. Ils utilisent deux monstres Cummins à combustion interne pour recharger toutes ces voitures de course Scalextric gargantuesques, mais il y a une torsion – et la plus intéressante à cela.

Ces générateurs sont alimentés par de la glycérine apparemment beaucoup plus économe en carbone pour les faire brûler proprement et c’est là que cela devient assez intéressant pour se demander pourquoi ne pas simplement incendier des voitures à moteur à combustion interne avec un carburant aussi propre, plutôt que des batteries et toutes leurs faiblesses, et juste continuer avec ça?

D’abord les faits – la glycérine est un sous-produit de la production de diesel qui doit être travaillé assez dur pour alimenter un moteur diesel adapté. Ils disent que la glycérine brûle beaucoup plus propre, mais combien de nettoyant reste un point discutable.

Il est difficile de trouver facilement des recherches qui quantifient efficacement ces allégations d’émissions plus faibles, sans parler de la quantité de carbone qu’un litre produit par kilomètre ou par heure de fonctionnement du moteur par rapport au diesel ou à l’essence. Des histoires erronées de Formule E prétendent même que ces générateurs sont sans émissions, qu’ils ne le sont certainement pas, ils émettent simplement moins et encore personne ne peut nous dire combien moins

Tout cela fait une lecture intéressante à la lumière de l’engagement nouvellement formulé de la Formule 1 envers des carburants synthétiques beaucoup plus verts – ils peuvent ne pas se révéler être de la glycérine à la fin, mais comme ce sous-produit de raffinerie, ces carburants synthétiques de nouvelle génération offriront, espérons-le, une amélioration considérablement améliorée. nous espérons que la Formule 1 entraînera le monde dans une nouvelle ère de combustion interne…

L’histoire future en deux temps

Pour continuer, le principe d’un deux temps en tant que futur moteur n’est pas nouveau et, comme le suggère Pat Symonds, il existe une myriade de tests en laboratoire, de théories et d’idées à cette fin, mais il y a un en particulier deux temps que j’ai suivi pour des années maintenant et voilà, c’est un moteur développé par un ancien pilote de Formule 1…

L’ancien multiple champion sud-africain de berline Basil van Rooyen a également participé à quelques saisons au championnat de Formule 1 local, comme une Cooper T79 Climax et une McLaren M7A Cosworth à l’époque, alors qu’il courait également en 1968 et en 1969 en Afrique du Sud. Grands Prix, hélas retirés des deux.

J’ai connu Basil toute ma vie – mon père était son coéquipier dans son équipe de course de production de l’usine Superformance Alfa Romeo des années 1960 et nous sommes restés en contact même depuis qu’il a émigré en Australie au début des années 1980.

Basil reste un rêveur – ses idées auraient rendu sa McLaren plus rapide que Bruce ne la conduisait avant de la reprendre et il a joué un rôle déterminant dans le développement de nombreuses voitures de course incroyables comme le “ Little Chev ” Firenza V8 – une Vauxhall re-badgée il s’est développé comme une homologation spéciale de course limitée pour la route avant de détruire tous les arrivants dans le petit monstre sur la piste et aussi l’incroyable pilote turbo Ferrari Dino V6 propulsé par la Fiat 131 inspiré du constructeur SA Challenge du constructeur.

Rien n’a changé et Basil a depuis libéré son esprit créatif sur son futur rêve à deux temps. En bref, le moteur breveté et éprouvé à deux temps indépendant du carter (CITS) de Basil fournit la base d’un futur moteur à essence, GPL ou à carburant synthétique supérieur qui peut produire quoi que ce soit de moins de 50 à plus de 1500 kilowatts, à un poids sensiblement plus léger, plus petit, plus lisse et moins coûteux par kilowatt.

CITS élimine également le besoin traditionnel de brûler de l’huile à deux temps, sans parler des inconvénients des émissions d’échappement autour de la fumée produite.

Au lieu de cela, le CITS utilise une lubrification par carter recirculée comme un quatre temps, mais ajoute ensuite de manière surprenante une série d’avancées techniques importantes, chacune s’ajoutant à cette efficacité supérieure deux temps bien connue.

Le concept CITS a longtemps été testé de manière indépendante et réussie et a fait ses preuves dans des formats de prototype à injection indirecte de carburant à deux cylindres en V refroidis par eau, ce qui a valu à Van Rooyen la nomination aux prix d’excellence de la Society of Automotive Engineering.

Les packs CITS à deux temps les plus efficaces, tels que trois fois le rapport primaire ou de décompression normal, des pistons thermiquement solides dans un axe d’alésage 60% plus proche pour un moment de balancement à force déséquilibrée réduit et un fonctionnement plus fluide; lubrification du cylindre supérieur, une soupape de dérivation pour éliminer efficacement l’accélérateur et les pertes par pompage pour une désactivation améliorée du vérin et une soupape d’admission auto-entraînée pour éliminer la résistance au débit d’air de la soupape à clapet conventionnelle.

Van Rooyen considère le CITS comme un candidat beaucoup plus solide pour la mobilité future qu’un véhicule électrique pour de nombreuses bonnes raisons, notamment l’anxiété liée à l’autonomie des voitures électriques, le poids de la batterie et les complications liées à la fabrication et à l’élimination des batteries, mais il considère également le CITS comme une solution idéale comme moteur à essence de prolongateur d’autonomie d’une voiture électrique.

Basil ne fait aucun doute que le moteur à deux temps à injection directe de carburant a longtemps dominé le marché des moteurs hors-bord en raison de son économie supérieure, de son rapport puissance / poids et de son coût par kilowatt, sans parler de sa faible maintenance et que son CITS élimine désormais le total -lubrification parmi de nombreux attributs uniques supplémentaires qui devraient ramener le deux temps à son ancienne gloire pour satisfaire tous les besoins en énergie des véhicules.

Le point de vue de Basil sur la Formule 1 à 2 temps

Basil ne se rendait pas compte que la F1 envisage la puissance à deux temps comme une perspective d’avenir au moment où je l’ai contacté pour choisir son cerveau sur le sujet et il a été très surpris: «Wow – je ne peux pas croire ce que vous dites moi! »admit-il.

«Je n’ai lu cette nouvelle que lorsque vous m’en avez parlé et j’en suis ravi – il est si important que les voitures de Formule 1 reflètent toujours l’ingénierie des voitures que nous conduisons…

«C’est pour moi le grand moment pour mon moteur et je suis étonné que la Formule 1 ait été si courageuse de le suggérer – même sans connaissance de mon propre moteur à deux temps!

«J’ai déjà approché Pat Symonds et je lui ai envoyé le synopsis sur mon moteur et j’attends une réponse sur des charbons ardents – veuillez prendre le temps de tout lire – comme moi, j’espère que cela pourrait vous aider à comprendre ce mouvement de Formule 1, ainsi que CITS, mais n’oubliez pas de le dire KITS, pas SITS! »

La discussion est ensuite passée à la course automobile électrique, où Basil a souscrit à mon manque absolu d’excitation pour de telles perspectives car il n’a fait aucun os sur les lacunes des voitures à batterie: «Les voitures de course électriques et les voitures de route n’ont aucun sens en ce moment – tant que comme l’électricité mondiale est à plus de 50% alimentée par des combustibles fossiles, l’empreinte carbone montrera peu de gain par rapport aux véhicules à combustion interne actuels.

Discutant de la perspective de carburants alternatifs, Basil considère la faible disponibilité commerciale et le coût élevé de la glycérine comme des obstacles majeurs. “Afin de montrer au public son intérêt écologique, je pense que ce serait au mieux faible car les 22 courses par an pour 20 voitures ne sont tout simplement pas un problème”, estime-t-il.

«Comme Pat Symonds le suggère, il y a plusieurs percées intéressantes dans les carburants synthétiques qui s’avéreraient de bien meilleures alternatives pour une F1 plus verte, mais c’est aussi quelques années dans le futur.

“L’hydrogène utilisé avec des cellules à bord pour les véhicules électriques serait également trop silencieux pour la Formule 1 et il perdrait de son attrait comme je suis sûr que nous le verrons bientôt avec la Formule E.” L’hydrogène prend des masses d’électricité pour se séparer puis se comprimer à tous les niveaux de distribution, même dans le véhicule, qui aura besoin de réservoirs sous pression coûteux, il n’est donc même pas un concurrent ICE dans un avenir prévisible. “

L’amener sur!

Donc, vous l’avez – La Formule 1 prévoit de conduire le monde automobile sur une nouvelle voie de combustion interne à deux temps propre et alimentée par des combustibles maigres et c’est probablement la meilleure nouvelle automobile que j’aie entendue depuis une décennie.

Non seulement cela nous pardonne la sombre phrase d’un avenir qui ne promettrait que la conduite quotidienne silencieuse et sans âme, mais il promet également le retour étonnant de la Formule 1 à sa gloire hurlante de halcyon avec qui sait, des V12 de 25000 tr / min chantant une symphonie mécanique avec laquelle vous oseriez oser jamais oublier, tout en réduisant ces émissions de particules nocives au minimum absolu et en contribuant à un avenir harmonieux véritablement mondial – faites-le!

.